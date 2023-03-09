На Пхангане арестовали гражданина России за просрочку визы на полгода

Иммиграционное бюро Сураттхани отчиталось об арестах трех иностранцев за превышение разрешенного срока пребывания в Королевстве (оверстэй). В качестве одного из арестованных называется некто Леонид Толстой, который жил с просроченной визой более полугода. Господин Толстой и два других иностранца были арестованы на Пхангане накануне Full Moon Party. Согласно политике Good Guys In, Bad Guys Out всех ждет депортация.

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Политика Good guys in, Bad guys out осуществляется в Таиланде с 2016 года. При аресте она предполагает черный список, даже если оверстэй менее года. Фото: Immigration Police

Сообщения об арестах отсутствуют на официальных страницах Иммиграционного бюро, включая штаб по шестому региону и офис в провинции Суратхани. Однако практически идентичную информацию на этой неделе распространили не связанные друг с другом тайские СМИ (Siam Rath, Tiger News Report). Затем начали появляться и перепечатки их материалов на английском.

Самый полный отчет можно найти на сайте Tiger News Report. В нем говорится о трех иностранцах, арестованных за оверстэй на Пхангане в один и тот же день, а именно – 6 марта. Издание не поясняет, почему для арестов был выбран один из главных буддистских праздников, однако в рамках предыдущего раунда кампании по борьбе с оверстэем имели место всплески активности именно в национальные праздники. Кроме того, активизация Иммиграционного бюро на Пхангане может быть связана и с вечеринкой Full Moon Party.

Первым в отчете фигурирует 50-летний Леонид Толстой (ลีโอนิด โทสทอย, Leonid Tolsloi), который на момент ареста не имел действительного разрешения на пребывание уже 188 дней. В публикации нет информации о том, какая именно виза была у мужчины.

За шестидневный оверстэй была арестована 36-летняя француженка Мириам Найма Бакхори. В момент ареста женщина тоже находилась на Пхангане.

На том же острове был арестован и 42-летний итальянец Кристиан Петте. У него просрочка разрешения на пребывание составила семь дней.

Согласно действующей с 2016 года политике Good guys in, Bad guys out, россиянина, фрацуженку и итальянца ждет депортация с занесением в черный список на пять лет (плюс штрафы в 500 бат в день, но не более 20 тыс.) Сроки запрета на въезд следующие:

При добровольной сдаче в руки властей:

Более 90 дней оверстея – черный список на 1 год;

Более 1 года оверстея – черный список на 3 года;

Более 3 лет оверстея – черный список на 5 года;

Более 5 лет оверстея – черный список на 0 года.

В случае ареста властями:

Менее 1 года или 1 год оверстея – черный список на 5 лет;

Более 1 года оверстея – черный список на 10 лет.

Политика Good guys in, Bad guys out предполагает черный список при любом аресте или при оверстэе более 90 дней по любой причине, даже если иностранец оказался в положении оверстейщика невольно (например, по причине утери паспорта) и сам сообщил о проблеме в Иммиграционное бюро. Ведомство в таком случае готово ждать лишь до тех пор, пока срок просрочки не достигнет 91 дня.

Также не до конца ясными остаются условия добровольной сдачи властям на пограничных пунктах иммиграционного контроля, о чем свидетельствует недавний арест в аэропорту Пхукета россиянина Анатолия Проскрянова.

Как сообщило Иммиграционное бюро, 24-летний мужчина был арестован за оверстэй непосредственно в зоне иммиграционного контроля в зале вылета. Арест был произведен 28 февраля, каких либо иных подробностей ведомство не озвучило (в частности, неизвестна продолжительность нелегального пребывания в Таиланде).