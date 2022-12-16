На перевале Кату-Патонг начали укладывать асфальт

На горной дороге, соединяющей Кату и Патонг начали укладку асфальта на восстановленном после обвала грунта участке трассы. Ранее официальные лица говорили, что ремонт шоссе должен быть завершен к 25 декабря, то есть к Рождеству по григорианскому календарю.

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Подготовка к укладке дорожного покрытия, если судить по фотографиям в соцсетях, началась еще 15 декабря, а 16 числа стартовали основные работы. В частности, уже сегодня на восстановленном участке трассы 4029 начали трудиться машины для укладки асфальта и катки. Позже появилось и первое официальные подтверждение от муниципалитета Кату.

«Прогресс в ремонте дороги Кату-Патонг. Сегодня во второй половине дня началась укладка прорезиненного асфальта, долговечного и прочного материала. Также он является пластичным и устойчивым к вибрации. Поэтому [в связи с проведением работ] водителей просят быть аккуратными при пользовании дорогой», – говорится в сообщении муниципалитета Кату. Публикация завершается пожеланием водителям всего наилучшего.

Также у места схода грунта устанавливаются новые придорожные ограждения для большей безопасности движения. При этом проезд автомобилей мимо зоны провала не прекращается, ремонт идет одновременно с функционированием уцелевшей части трассы.

Участок трассы 4029, носящей название Phra Baramee Rd. на западном склоне холма и Wichit Songran Rd. на восточной, обвалился в результате схода грунта во время обильных дождей 19 октября. Изначально власти оценивали продолжительность ремонта в 45-60 дней. Потом заявили, что восстановление может задержаться. Наконец, на фоне визита в Кату министра транспорта Саксаяма Чидчоба была озвучена конкретная дата завершения работ по ремонту – 25 декабря, то есть к Рождеству по григорианскому календарю.

За время ремонта бизнесмены Патонга во главе с Причавудом (Прабом) Кисином проложили альтернативную дорогу из Кату к тигриному храму на холме, которая дублирует ту часть маршрута Кату-Патонг, которая проходи по восточному склону горы. Средства на прокладку дороги, которую неофициально называют дорогой Праба, предоставили сами бизнесмены, а также рядовые жители острова, отправившие пожертвований на сумму свыше 2,6 млн бат. Фонд развития Патонга, от лица которого прокладывался маршрут, поблагодарил всех жертвователей за помощь.

Дорога Праба уже открыта для проезда, но работы на ней пока не завершены до конца. В частности, необходимо организовать освещение для использования маршрута в темное время суток и обеспечить дренаж, который будет справляться с обильными осадками в низкий сезон. 7 декабря господин Кисин выложил у себя в Facebook фотографии с дороги, а также снимки бетонных конструкций, из которых планируется сделать систему отвода дождевой воды.