На острове в Сатуне найдены 59 брошенных рохинджа

Моряки третьего регионального командования ВМФ Таилада обнаружили группу из 59 нелегальных мигрантов народности рохинджа на остров Донг неподалеку от Липе в водах провинции Сатун. Мужчин, женщин и детей высадили там перевозчики, которые должны были переправить их из государства Бангладеш в Малайзию.

Новости Пхукета

На острове Донг в Сатуне нашли брошенных рохинджа. Перевозчики высадили их там, сказав, что якобы довезли до Малайзии. Фото: Третье командование ВМФ Таиланда

На острове Донг в Сатуне нашли брошенных рохинджа. Перевозчики высадили их там, сказав, что якобы довезли до Малайзии. Фото: Третье командование ВМФ Таиланда

На острове Донг в Сатуне нашли брошенных рохинджа. Перевозчики высадили их там, сказав, что якобы довезли до Малайзии. Фото: Третье командование ВМФ Таиланда

На острове Донг в Сатуне нашли брошенных рохинджа. Перевозчики высадили их там, сказав, что якобы довезли до Малайзии. Фото: Третье командование ВМФ Таиланда

На острове Донг в Сатуне нашли брошенных рохинджа. Перевозчики высадили их там, сказав, что якобы довезли до Малайзии. Фото: Третье командование ВМФ Таиланда

На острове Донг в Сатуне нашли брошенных рохинджа. Перевозчики высадили их там, сказав, что якобы довезли до Малайзии. Фото: Третье командование ВМФ Таиланда

На острове Донг в Сатуне нашли брошенных рохинджа. Перевозчики высадили их там, сказав, что якобы довезли до Малайзии. Фото: Третье командование ВМФ Таиланда

На острове Донг в Сатуне нашли брошенных рохинджа. Перевозчики высадили их там, сказав, что якобы довезли до Малайзии. Фото: Третье командование ВМФ Таиланда

Как пишет Bangkok Post, курировать расследование поручили генералу Сурачету Хакпану, который на пике карьеры вел многие резонансные дела с участием иностранцев от лица Иммиграционного бюро и туристической полиции. Офицер уже получил от заместителя командующего тайской полицией Роя Инкхапайрота приказ лично отправиться в Сатун. Сам генерал Инкхапайрот сейчас возглавляет Центр защиты детей и борьбы с нелегальным трафиком людей.

Группа мигрантов, состоящая из 31 мужчины, 23 женщин и пяти детей, была обнаружена на острове Донг патрульным кораблем ВМФ Таиланда в субботу, 4 июня. Официальные лица отметили, что действовали «по наводке», но не уточнили, от кого поступила информация о людях на острове .

Как пояснил губернатор провинции Сатун Эккарат Лисен, опрос бангладешцев показали, что они направлялись в Малайзию, но вместо этого их высадили на тайском острове, сказав, что он якобы входит в состав страны назначения. Мигранты покинули борт своего судна около недели назад.

Бангладешцев должны депортировать в свою страну, но пока что они находятся в Сатуне. После доставки на материк силами ВМФ их передали в руки 436 роты пограничного патруля, структурного входящего в состав Королевской полиции Таиланда. Иностранцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границ Королевства.

Губернатор Лисен добавил, что на фоне произошедшего военно-морской флот усилит патрулирование в Андаманском море в районе тайско-малайзтйской границы.