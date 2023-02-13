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На острове Сирэ пройдет рок-фестиваль

Муниципалитет Рассады официально презентовал рок-фестиваль Rasada Music Festival 2023, который пройдет 17-19 февраля на острове Сирэ. Афиши мероприятия можно было заметить на улицах еще на прошлой неделе, а 12 февраля состоялась пресс-конференция с участием вице-губернатора Амнуая Пенсувана.

Новости Пхукета

13 Февраля 2023, 02:13 PM
Фестиваль был презентован на пресс-конференции 12 февраля. Фото: Rassada Municipality

Фестиваль был презентован на пресс-конференции 12 февраля. Фото: Rassada Municipality

Фестиваль был презентован на пресс-конференции 12 февраля. Фото: Rassada Municipality

Фестиваль был презентован на пресс-конференции 12 февраля. Фото: Rassada Municipality

Фестиваль был презентован на пресс-конференции 12 февраля. Фото: Rassada Municipality

Фестиваль был презентован на пресс-конференции 12 февраля. Фото: Rassada Municipality

Фестиваль был презентован на пресс-конференции 12 февраля. Фото: Rassada Municipality

Фестиваль был презентован на пресс-конференции 12 февраля. Фото: Rassada Municipality

Фестиваль был презентован на пресс-конференции 12 февраля. Фото: Rassada Municipality

Фестиваль был презентован на пресс-конференции 12 февраля. Фото: Rassada Municipality

Фестиваль был презентован на пресс-конференции 12 февраля. Фото: Rassada Municipality

Фестиваль был презентован на пресс-конференции 12 февраля. Фото: Rassada Municipality

Фестиваль был презентован на пресс-конференции 12 февраля. Фото: Rassada Municipality

Фестиваль был презентован на пресс-конференции 12 февраля. Фото: Rassada Municipality

Фестиваль был презентован на пресс-конференции 12 февраля. Фото: Radio Thailand Phuket

Фестиваль был презентован на пресс-конференции 12 февраля. Фото: Radio Thailand Phuket

Фестиваль был презентован на пресс-конференции 12 февраля. Фото: Rassada Municipality

Фестиваль был презентован на пресс-конференции 12 февраля. Фото: Rassada Municipality

Фестиваль был презентован на пресс-конференции 12 февраля. Фото: Rassada Municipality

Фестиваль был презентован на пресс-конференции 12 февраля. Фото: Rassada Municipality

В ходе общения с прессой организаторы сообщили, что видят своей главной целью стимулирование местной экономики и поддержку предпринимателей с острова Сирэ, поэтому обещают большую ярмарку, участие в которой должны принять не только местные продавцы стритфуда, но также отели и рестораны.

Развлекательная часть, будет включать как выступления пхукетских рок-исполнителей, так и шоу, демонстрирующую культуру живущих на Сирэ морских цыган народности урак-лавой. Эта ветвь «морского народа» знаменита тем, что не только тщательно хранит свои традиции, но и регулярно проводит различные ритуалы, демонстрирующие их во всей красе.

Фестиваль будет проходить три вечера подряд с 17:00 до полуночи на пляже острова Сирэ. Администрация Рассады приглашает всех желающих и надеется, что мероприятие подстегнет туристический интерес к этой малоизвестной части острова.

 

 

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