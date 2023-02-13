На острове Сирэ пройдет рок-фестиваль

В ходе общения с прессой организаторы сообщили, что видят своей главной целью стимулирование местной экономики и поддержку предпринимателей с острова Сирэ, поэтому обещают большую ярмарку, участие в которой должны принять не только местные продавцы стритфуда, но также отели и рестораны.
Развлекательная часть, будет включать как выступления пхукетских рок-исполнителей, так и шоу, демонстрирующую культуру живущих на Сирэ морских цыган народности урак-лавой. Эта ветвь «морского народа» знаменита тем, что не только тщательно хранит свои традиции, но и регулярно проводит различные ритуалы, демонстрирующие их во всей красе.
Фестиваль будет проходить три вечера подряд с 17:00 до полуночи на пляже острова Сирэ. Администрация Рассады приглашает всех желающих и надеется, что мероприятие подстегнет туристический интерес к этой малоизвестной части острова.