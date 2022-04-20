На мосту Сарасин пройдет ярмарка с воздушными шарами, музыкой и дарами моря

Административная организация провинции Пхукет (OrBorJor, PPAO) анонсировала новую ярмарку на мосту Сарасин. Мероприятие состоится в эти выходные, 22-24 апреля, и будет включать не только музыкальную и гастрономическую составляющую, но и выставку миниатюрных воздушных шаров. Организаторы подчеркивают, что такого на мосту Сарасин еще не было.

Новости Пхукета

OrBorJor Пхукета приглашает на ярмарку на мосту Сарасин. Будут воздушные шары, музыка и свежие дары моря. Фото: OrBorJor

OrBorJor Пхукета приглашает на ярмарку на мосту Сарасин. Будут воздушные шары, музыка и свежие дары моря. Фото: OrBorJor

OrBorJor Пхукета приглашает на ярмарку на мосту Сарасин. Будут воздушные шары, музыка и свежие дары моря. Фото: OrBorJor

OrBorJor Пхукета приглашает на ярмарку на мосту Сарасин. Будут воздушные шары, музыка и свежие дары моря. Фото: OrBorJor

OrBorJor Пхукета приглашает на ярмарку на мосту Сарасин. Будут воздушные шары, музыка и свежие дары моря. Фото: OrBorJor

OrBorJor Пхукета приглашает на ярмарку на мосту Сарасин. Будут воздушные шары, музыка и свежие дары моря. Фото: OrBorJor

OrBorJor Пхукета приглашает на ярмарку на мосту Сарасин. Будут воздушные шары, музыка и свежие дары моря. Фото: OrBorJor

OrBorJor Пхукета приглашает на ярмарку на мосту Сарасин. Будут воздушные шары, музыка и свежие дары моря. Фото: OrBorJor

OrBorJor Пхукета приглашает на ярмарку на мосту Сарасин. Будут воздушные шары, музыка и свежие дары моря. Фото: OrBorJor

О проведении мероприятия, официально носящего название Phi Muang Nong’s House (Phuket – Phang Nga), было объявлено 19 апреля. Участие в специальном событии для прессы приняли вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам, президент OrBorJor Реват Арироб и вице-президент Виват Джиндапон, заместитель главы администрации Май-Кхао (OrBorTor) Напхатхорн Хонгсасубасакун.

Выступая перед журналистами, господин Арироб отметил, что цель мероприятия – укрепление связей между «братьями и сестрами в провинциях Пханг-Нга и Пхукет» и поддержка туристической отрасли, восстанавливающейся после удара, нанесенного коронавирусом и связанными с ним ограничительными мерами.

«Это мероприятие [также] поможет развитию карьер местных жителей и местной экономики, распределению доходов среди населения, восстановлению имиджа Пхукета, стремящегося стать международным туристическим направлением мирового класса», – заявил президент OrBoJor.

Организаторы ярмарки (официально это как раз OrBorJor) обещают предоставить гостям максимум возможности для того, чтобы сделать запоминающиеся фото, которыми можно будет поделиться в соцсетях. В частности, планируется декорированная в стиле сино-португез смотровая площадка, выставка воздушных шаров, украшенный гирляндами светящихся лампочек 30-метровый тоннель. Мероприятие будет проходить в вечерние часы, начинаясь до заката и заканчиваясь уже в темноте.

В торговой зоне будут оборудованы более 40 киосков с блюдами местной кухни, свежими дарами моря и местной продукцией из Таланга. На сцене ежевечерне будут проходить концерты и шоу. В частности, в субботу на ярмарке выступит коллектив Theidet Thongapichart, известный среди местной публики песней «Сао Пханг-Нга, фа Пхукет» («Девушки из провинции Пханг-Нга – как пхукетская погода»). На воскресенье запланирован конкурс вокала Phuket Singing Contest 2022, проходящий при поддержке школы музыки и галереи Yamaha (участвуют конкурсанты 8-14 и 15-18 лет).

Господин Арироб добавил, что организаторы также приготовили специальные памятные подарки (колокольчики в виде сердца) для сделавших фото на мероприятие и разместивших его в сети. Однако презентов всего 240 штук – по 80 на каждый день мероприятия.