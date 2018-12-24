На места в Сенате претендуют 32 кандидата с Пхукета

В общей сложности 32 человека зарегистрировались на Пхукете в качестве кандидатов в Сенат Таиланда. Подробности процедуры формирования верхней палаты Парламента до сих пор неизвестны, однако сформирован Сенат должен быть до назначенных на февраль выборов в нижнюю палату.

Новости Пхукета

24 Декабря 2018, 04:55 PM

Фото: Phuket PR Department

Регистрация кандидатов в Сенат завершилась 22 декабря. С 26 по 30 ноября пхукетский офис тайского Избиркома собирал заявки, а в прошлую субботу 32 из 38 кандидатов лично подтвердили свои намерения. По тем или иным причинами свои кандидатуры сняли четыре человека.

По словам главы пхукетского офиса ЦИК, отбор 250 сенаторов должен быть завершен 27 декабря. Информация о принципах отбора отсутствует.

Из 32 пхукетских кандидатов четверо являются представителями тех или иных общественных организаций, а остальные позиционируют себя как независимые.

Согласно данным из заявок, среди кандидатов есть госслужащие и сотрудники частных компаний, бизнесмены, юристы, фермеры. Полный список можно найти здесь.