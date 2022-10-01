На Лайане снесли здания, признанные судом незаконными

Департамент специальных расследований (DSI) и власти Пхукета поставили точку в многолетней истории о незаконных постройках на пляже Лайан. От официальных лица ожидали мер с 2017 года, когда Верховный суд признал здания на Лайане нелегально - возведенными на государственной земле. При этом стоимость самой земли площадью в 178 раях оценивалась минимум в 10 млрд бат.

Иккапоп Тхонгтуб

Экскаваторы прибыли для сноса зданий 30 сентября, когда истек срок очередного «последнего уведомления» владельцам зданий о необходимости очистить пляж. До этого «финальных предупреждений» было много, но в этот раз власти исполнили угрозу и снесли постройки, которые Верховный суд признал незаконным.

За сносом лично наблюдали глава DSI Трайярит Темхивонг, губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу, вице-губернатор Анупхап Родкван Йодрабам и другие официальные лица с Пхукета и из Бангкока.

Глава пхукетского офиса Управления исполнения судебных решений Павин Кумар заявил, владельцам построек дали время, чтобы добровольно освободить пляж. Также он подчеркнул, что официальные лица действовали в строгом соответствии с врученными 12 сентября уведомлениями: 30 сентября было указано в бумагах как день, когда власти придут проверять исполнения решения и, если оно исполнено не будет, снесут здания.

«Это дело состоит из четырех отдельных дел с шестью фигурантами, которые пытались апеллировать в суде, но проиграли», – заявил он.

«Для того, чтобы сегодняшняя работа [снос построек] была выполнена, потребовались объединенные усилия 22 ведомств», – добавил он. Нахождение кого-либо на этой территории после 30 сентября будет трактоваться как незаконное нарушение границ чужой собственности (в данном случае – государственной собственности).

Господин Трайярит из DSI добавил, что процесс сноса построек контролировал представитель пхукетского офиса омбудсмена, присутствие которого, среди прочего, должно было ободрить людей, исполнявших судебное решение об очистке пляжа от нелегальных зданий.

«Если средняя цена земли составляет 1 млн бат за квадратный ва, а общая площадь участков – 178 рай, то в собственность страны возвращается имущество на сумму около 50 млрд бат. Это собственность всей нации, никто не должен использовать эти 178 рай для нелегального получения личной выгоды», – заявил глава DSI.

Господин Трайярит добавил, что снос зданий должен пройти легко и быстро (в течение дня), а «примерно через месяц здесь [на Лайане] будет красивый чистый пляж».

По словам главы DIS, администрация Пхукета предпримет необходимые шаги, чтобы местные жители могли пользоваться общественной землей «на общее благо коммьюнити и общества».

«Я верю, что на фоне продемонстрированного строгого исполнения требований закона и кооперации всех причастных ведомств, мы имеем гарантию, что никто больше не рискнет захватить эту землю. Если такое все же случится, закон будет применен во всей своей строгости», – добавил господин Трайярит.

Напомним, что в течение всего времени после вердикта Верховного суда очистить Лайан, глава административной организации тамбона (OrBorTor) был Маан Самран. С конца прошлого года этот пост пост занимает Манот Пунчалад.