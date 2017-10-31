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На карнавале в Патонге ожидают 50 тыс. гостей

Мэр Патонга Чалемрлак Кебсап ожидает, что стартующий завтра трехдневный карнавал на популярном курорте посетят около 50 тыс. человек.

Новости Пхукета

31 Октября 2017 11:30:45

Фото: Муниципалитет Патонга
Фото: Муниципалитет Патонга

Карнавал, знаменующий начало высокого сезона, пройдет в этом году 1-3 ноября и будет включать разнообразные мероприятия во главе с традиционным уличным парадом.

Мэр Чалемрлак Кебсап и губернатор Норрапхат Плодтхонг откроют карнавал в 18:30 среды, 1 ноября.  За официальным открытием последует короткая культурная программа, а в 19:00 начнется парад (согласно предварительной информации).

Как пояснил сегодня шеф полиции Патонга Тассанай Ораригадет, участники парада стартуют Phra Metta Rd. (точное место старта не указано) и двинутся по улице на юг. Затем колонна повернет на Prachanukhro Rd. и дойдет до пляжа. А оттуда по пляжной дороге Thaweewong Rd. доберется до футбольного поля у парка Loma Park.

Кроме того, программа первого дня включает серию музыкальных выступлений на двух сценах: перед Banthai Beach Resort & Spa и в парке Loma Park. Шоу-программа продлится до полуночи.

Во второй день карнавала (2 ноября) музыкальная программа начнется в 19:00, а к двум перечисленным выше сценам добавится третья – у перекрестка Sea Pearl Intersection. Также 2 ноября состоится конкурс молодых исполнителей Amazing Patong Band и первая часть кулинарного конкурса, итоги которого подведут на следующий день.

В течение всех трех дней карнавал будет сопровождаться ярмаркой, где гости смогут попробовать местную еду.

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