На холме в Патонге ограничили движение транспорта

Утром 24 февраля на въезде на холм со стороны Кату были установлены дорожные заграждения и конусы. Также официальные лица поставили информационные щиты, предупреждающие о проведении работ и о том, что дорога уже сейчас закрыта для грузовиком и прочего крупногабаритного транспорта.
Полностью проезд будет закрыт в течение двух вечером и ночей – с 21:00 до 17:00 воскресенья, 26 февраля, и понедельника, 27 февраля.
При этом работы будут проводиться только на восточном склоне холма и затронут участок от начала подъема со стороны Кату до «тигриного храма» на вершине.
Таким образом должна остаться доступной для использования альтернативная дорога Праба Кисина, начинающаяся от картинга в Кату и выходящего на основную трассу как раз за храмом.
Впрочем, «Новости Пхукета» не могут с уверенностью сказать, насколько безопасен будет проезд по этой дороге в темное время суток.