Власти Пхукета ограничили движение на дороге через холм Кхао-Патонг перед началом больших работ на магистральной линии водоснабжения, на время которых данный участок трассы Кату-Патонг закроют полностью. Пока что доступная проезжая часть только сокращена до одной полосы в каждую сторону.

Новости Пхукета

На холме в Патонге ограничили движение транспорта. 26 и 27 февраля ожидается полное закрытие в ночные часы. Фото: PR Phuket

На холме в Патонге ограничили движение транспорта. 26 и 27 февраля ожидается полное закрытие в ночные часы. Фото: PR Phuket

На холме в Патонге ограничили движение транспорта. 26 и 27 февраля ожидается полное закрытие в ночные часы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На холме в Патонге ограничили движение транспорта. 26 и 27 февраля ожидается полное закрытие в ночные часы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На холме в Патонге ограничили движение транспорта. 26 и 27 февраля ожидается полное закрытие в ночные часы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На холме в Патонге ограничили движение транспорта. 26 и 27 февраля ожидается полное закрытие в ночные часы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На холме в Патонге ограничили движение транспорта. 26 и 27 февраля ожидается полное закрытие в ночные часы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Утром 24 февраля на въезде на холм со стороны Кату были установлены дорожные заграждения и конусы. Также официальные лица поставили информационные щиты, предупреждающие о проведении работ и о том, что дорога уже сейчас закрыта для грузовиком и прочего крупногабаритного транспорта.

Полностью проезд будет закрыт в течение двух вечером и ночей – с 21:00 до 17:00 воскресенья, 26 февраля, и понедельника, 27 февраля.

При этом работы будут проводиться только на восточном склоне холма и затронут участок от начала подъема со стороны Кату до «тигриного храма» на вершине.

Таким образом должна остаться доступной для использования альтернативная дорога Праба Кисина, начинающаяся от картинга в Кату и выходящего на основную трассу как раз за храмом.

Впрочем, «Новости Пхукета» не могут с уверенностью сказать, насколько безопасен будет проезд по этой дороге в темное время суток.