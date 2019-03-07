На деловом вечере AustCham обсудят ведение бизнеса в АСЕАН

Деловой вечер, организованный AustCham, Australian Alumni и рядом других торговых палат, пройдет в пятницу, 8 марта, в отеле Angsana Laguna Phuket. На встрече выступят Энди Куп из Linfox International Group, Ага Манхао из Home Stay Care и Futuris Solutions (Singapore), а также Стивен Хиггинс из Mekong Strategic Partners (Cambodia).
Выступление господина Купа будет посвящено перспективам Таиланда в качестве хаба АСЕАН (включая такой фактор, как китайский проект «Единого пути»), а также ряду других региональных вопросов, включая бизнес-опыт Linfox.
Господин Махао посвятит свою презентацию перспективам связей в АСЕАН в 2025 году. Господин Хиггинс поделится опытом ведения бизнеса в Камбодже и расскажет об имеющихся в этой стране возможностях.
Все три спикера отличаются многолетним опытом работы в бизнесе, включая годы опыта непосредственно в Юго-Восточной Азии.
Панельная дискуссия с участием экспертом продлится с 16:30 до 17:30. За ней последует встреча Phuket Sundowners с 18:00 до 21:00.
Участиев в панельной дискуссии открыто для членов Australian Alumni и торговых палат Австралии, Великобритании, Германии и Нидерландов (бесплатно).
Входной билет на Phuket Sundowners стоит 500 бат для членов Australian Alumni и торговых палат Австралии, Великобритании, Германии и Нидерландов. Входной билет для прочих гостей доступен за 900 бат. В стоимостью включены напитки в формате «фри-флоу» и коктейльные закуски. Дополнительную информацию можно получить по эл. почте Kattika@austchamthailand.com. Газета The Phuket News является информационным партнером мероприятия.