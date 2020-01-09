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На борту рыболовецкой лодки произошел пожар

Гражданин Мьянмы был госпитализирован с серьезными ожогами после пожара на борту рыболовецкой лодки.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Января 2020, 12:21 PM
На борту рыболовецкой лодки произошел пожар. Фото: ВМФ Таиланда

На борту рыболовецкой лодки произошел пожар. Фото: ВМФ Таиланда

На борту рыболовецкой лодки произошел пожар. Фото: ВМФ Таиланда

На борту рыболовецкой лодки произошел пожар. Фото: ВМФ Таиланда

На борту рыболовецкой лодки произошел пожар. Фото: ВМФ Таиланда

На борту рыболовецкой лодки произошел пожар. Фото: ВМФ Таиланда

На борту рыболовецкой лодки произошел пожар. Фото: ВМФ Таиланда

На борту рыболовецкой лодки произошел пожар. Фото: ВМФ Таиланда

На борту рыболовецкой лодки произошел пожар. Фото: ВМФ Таиланда

На борту рыболовецкой лодки произошел пожар. Фото: ВМФ Таиланда

На борту рыболовецкой лодки произошел пожар. Фото: ВМФ Таиланда

На борту рыболовецкой лодки произошел пожар. Фото: ВМФ Таиланда

Президент Рыболовецкой ассоциации Пхукета Сомйот Вонгбуньякун получил сообщение о пожаре на борту судна Sor Pattana 12 около 10:30 утра среды, 8 января. Судно в тот момент находилось примерно в 16 морских милях от острова Рача-Ной, на борту были тайский 60-летний тайский капитан Сурен Кианнок и бирманские граждане Маунг Тхейн (46 лет) и Зау Мйо Аунг (27 лет).

Господин Вонгбуньякун проинформировал о происшествии третье региональное командование ВМФ, после чего на помощь морякам был направлен патрульный корабль Т992 с командой медиков на борту.

Пожар на борту Sor Pattana 12 был успешно потушен, после чего судно вернулось на Пхукет. В результате происшествия серьезные ожоги получил лишь один из бирманцев, которого на скорой помощи доставили в Vachira Phuket Hospital для оказания медицинской помощи.

На фоне происшествия третье региональное командование ВМФ напомнило, что в случае происшествий на воде следует звонить по номеру горячей лини 1696.

 

 

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