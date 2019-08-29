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На борту лодки в Чалонге нашли мертвого моряка

Полиция Чалонга проводит расследование обстоятельств смерти 50-летнего моряка Сомкиата Кердкеу, найденного коллегами мертвым на борту дайверского судна, на котором он работал.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Августа 2019, 09:57 AM
Фото: Ruamjai Rescue Foundation

Фото: Ruamjai Rescue Foundation

Как рассказал капитан полиции Вирают Тхансирисукворакун, Сомкиат Кердкэу был обнаружен мертвым на борту дайверского судна Sam Pao 3, стоявшего на якоре в бухте Чалонга. Труп мужчины нашли коллеги, поднявшиеся на борт для подготовки судна к приему туристов около 9:00 утрам 28 августа.

Сомкиат Кердкэу лежал с мобильным телефоном в руке. В ухо мужчины был вставлен подсоединенный к телефону наушник, аппарат был подключен к портативному банку питания.

Прибывшие на место событий полицейские на обнаружили на теле Сомкиата Кердкэу ран или каких-либо других следов насильственной смерти.

«На данном этапе расследования полиция полагает, что он мог скончаться из-за проблем со здоровьем, но причину смерти еще только предстоит установить», – заявил капитан Тхансирисукворакун.



 

 

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