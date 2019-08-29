На борту лодки в Чалонге нашли мертвого моряка

Как рассказал капитан полиции Вирают Тхансирисукворакун, Сомкиат Кердкэу был обнаружен мертвым на борту дайверского судна Sam Pao 3, стоявшего на якоре в бухте Чалонга. Труп мужчины нашли коллеги, поднявшиеся на борт для подготовки судна к приему туристов около 9:00 утрам 28 августа.
Сомкиат Кердкэу лежал с мобильным телефоном в руке. В ухо мужчины был вставлен подсоединенный к телефону наушник, аппарат был подключен к портативному банку питания.
Прибывшие на место событий полицейские на обнаружили на теле Сомкиата Кердкэу ран или каких-либо других следов насильственной смерти.
«На данном этапе расследования полиция полагает, что он мог скончаться из-за проблем со здоровьем, но причину смерти еще только предстоит установить», – заявил капитан Тхансирисукворакун.