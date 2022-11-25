На Бангле провели большую уборку

В пятницу, 24 ноября, на Бангла-Роуд прошел большой субботник – очередной Big Cleaning Day, как эти мероприятия называют сами городские власти. Акцию проводил муниципалитет, но участие принимали и многие представители частного бизнеса, включая сотрудников отелей Патонга.

Субботник начался в 9:30 утра с торжественной церемонии открытия, на которой выступил мэр Патонга Чалермсак Манисри. После официальной части глава города взял швабру и присоединился к другими участникам акции. Вместе они (при поддержке пары пожарных машин) тщательно отмыли проезжую часть от одного конца Бангла-Роуд до другого.

Как следует из сообщения муниципалитета, участие в Big Cleaning Day принимали сотрудники различных государственных ведомств и работники частного сектора. В частности, акцию поддержала Ассоциация развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА).

«Проект был организован Департаментом общественного здоровья и окружающей среды при муниципалитете Патонга для стимулирования понимания необходимости помогать друг другу в совместном поддержании чистоты, сохранении природных ресурсов в Патонге и подготовке города к приему туристов», – заявил муниципалитет в публикации на Facebook.

При новом мэре Чалермсаке Манисри субботники Big Cleaning Day, действительно, стали регулярным явлением, а работа по приведению города в приличный вид активизировалась. Изначально порядок наводили в рамках подготовки к первому за два года высокому сезону, сейчас же, видимо, необходимость в субботниках подстегнули наводнения, после которых на улицах неизбежно остаются грязь и мусор.

Что касается самих наводнений, то муниципалитет по-прежнему держит на контроле работы по приведению в порядок дренажных систем у водоочистного комплекса и соответствующей секции канала Банг-Яй. Именно их захламление (в результате строительных работ) было названо причиной последнего наводнения в городе, которое оказалось стремительным и неожиданным. При этом ситуация в Патонге даже причине привлекла внимание Бангкока, хотя раньше за столицей не было замечено особого интереса к тому, насколько регулярно, к примеру, тонет полицейский участок Патонга.