На Бангла-Роуд провели выборочную проверку на наркотики

Полиция Патонга провела антинаркотический рейд на Bangla Rd., выборочно проверив на наркотики 189 человек из числа сотрудников пяти ночных заведений. У одного человека анализы оказались положительными, сообщили официальные лица по итогам рейда.

Новости Пхукета

Вечером 7 ноября полиция при поддержке волонтеров OrSor провела выборочную проверку на наркотики среди сотрудников ночных клубов. Фото: PR Phuket

Вечером 7 ноября полиция при поддержке волонтеров OrSor провела выборочную проверку на наркотики среди сотрудников ночных клубов. Фото: PR Phuket

Вечером 7 ноября полиция при поддержке волонтеров OrSor провела выборочную проверку на наркотики среди сотрудников ночных клубов. Фото: PR Phuket

Вечером 7 ноября полиция при поддержке волонтеров OrSor провела выборочную проверку на наркотики среди сотрудников ночных клубов. Фото: PR Phuket

Вечером 7 ноября полиция при поддержке волонтеров OrSor провела выборочную проверку на наркотики среди сотрудников ночных клубов. Фото: PR Phuket

Вечером 7 ноября полиция при поддержке волонтеров OrSor провела выборочную проверку на наркотики среди сотрудников ночных клубов. Фото: PR Phuket

Вечером 7 ноября полиция при поддержке волонтеров OrSor провела выборочную проверку на наркотики среди сотрудников ночных клубов. Фото: PR Phuket

Вечером 7 ноября полиция при поддержке волонтеров OrSor провела выборочную проверку на наркотики среди сотрудников ночных клубов. Фото: PR Phuket

Вечером 7 ноября полиция при поддержке волонтеров OrSor провела выборочную проверку на наркотики среди сотрудников ночных клубов. Фото: PR Phuket

Вечером 7 ноября полиция при поддержке волонтеров OrSor провела выборочную проверку на наркотики среди сотрудников ночных клубов. Фото: PR Phuket

Вместе с полицейскими в рейде на Бангла-Роуд участвовали волонтеры территориальной обороны (OrSor) из Кату, а также лично глава округа Сиват Равангкун.

Полицию Патонга представлял начальник участка полковник Суджин Нилабади, от лица центральных властей присутствовал палад провинциальной администрации Сомпрат Прабсонгкрам, за корректность медицинских анализов отвечал глава офиса Минздрава в Патонге Пирапонг Чиплек.

Пхукетская PR-служба привела следующие результаты проверки:

Illuzion. Тесты сдали 44 сотрудника мужского пола и 30 сотрудниц женского. Все анализы отрицательные.

Sugar. Тесты сдали 25 сотрудников мужского пола и 33 сотрудницы женского. Все анализы отрицательные.

Majestic Bar . Тесты сдали два сотрудника мужского пола и четыре сотрудницы женского. Все анализы отрицательные.

. Ibiza. Тесты сдал 21 сотрудник мужского пола. Все анализы отрицательные.

Tai Pan. Тесты сдали 18 сотрудников мужского пола и 12 сотрудниц женского. Один анализ положительный.

В отчете PR-службы Пхукета не указывается, какие меры официальные лица планируют принять в отношении человека с положительным анализом на наркотики.