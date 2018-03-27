Myanmar Airlines открыла маршрут Пхукет-Янгон

Генеральный менеджер Phuket International Airport Пхет Чанчарон и руководство аэропорта приветствовали прибытие на остров первого прямого рейса из Янгона (Мьянма). Одновременно была запущены новые рейсы из Сямыня, Шицзячжуана и Фучжоу (Китай).

27 Марта 2018 14:22:38

Первый лайнер Embraer 190 авиакомпании Myanmar Airlines, выполнявший рейс Янгон-Пхукет, приземлился в международном аэропорту Пхукета вечером 25 марта. Вслед за открытием маршрута авиакомпания будет еженедельно выполнять два полета туда-обратно – по пятницам и по субботам. Рейс UB31 будет вылетать из Мьянмы в 17:55 (посадка в 20:15). Обратный рейс UB32 будет отправляться в Янгон в 21:15 (посадка в 22:35).

Одновременно китайская Xiamen Airlines открыла два новых регулярных ежедневных рейса на Пхукет из Сямыня и Фучжоу, а Hebei Airlines – новый ежедневный рейс из Шицзячжуана. На всех трех маршрутах работают лайнеры Boeing 737-800.