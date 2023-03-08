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Мужчине предъявили обвинения по факту стрельбы у пхукетской больницы

Полиция предъявила обвинения жителю Пхукета, открывшему стрельбу из пистолета на парковке у больницы Vachira Phuket Hospital утром 7 марта. Дело возбуждено по статье о покушении на убийство, а поводом для стрельбы стал конфликт двух автомобилистов.

Иккапоп Тхонгтуб

8 Марта 2023, 02:01 PM
Мужчине предъявили обвинения по факту стрельбы у пхукетской больницы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчине предъявили обвинения по факту стрельбы у пхукетской больницы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчине предъявили обвинения по факту стрельбы у пхукетской больницы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчине предъявили обвинения по факту стрельбы у пхукетской больницы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчине предъявили обвинения по факту стрельбы у пхукетской больницы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчине предъявили обвинения по факту стрельбы у пхукетской больницы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчине предъявили обвинения по факту стрельбы у пхукетской больницы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчине предъявили обвинения по факту стрельбы у пхукетской больницы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчине предъявили обвинения по факту стрельбы у пхукетской больницы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчине предъявили обвинения по факту стрельбы у пхукетской больницы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчине предъявили обвинения по факту стрельбы у пхукетской больницы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчине предъявили обвинения по факту стрельбы у пхукетской больницы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция была вызвана в Vachira Phuket Hospital около 9:30 утра 7 марта. Отправившихся на вызов сотрудников возглавил лично полковник Пратуанг Пхонмана, руководитель полицейского участка Пхукет-Тауна.

Прямо на парковке у больницы правоохранители задержали 30-летнего Тханакорна Тхонгека. У мужчины изъяли пистолет CZ 2075 RAMI и 13 патронов. Также в качестве улики был изъят его пикап Isuzu D-Max.

Как сообщила полиция, у господина Тхонгека произошло недопонимание с другим водителем на парковке. Когда ситуация была уже исчерпана, мужчина вышел из своего пикапа и выстрелил в автомобиль оппонента. Пуля попала в автомобиль третьего водителя, который в конфликте не участвовал.



 

 

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