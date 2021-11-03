Мужчина спрыгнул с моста в море

Поисково-спасательным командам пока не удалось найти мужчину, спрыгнувшего поздним вечером 2 ноября в море с моста Srisoonthorn Bridge. Операция будет продолжена завтра утром, спасателям помогают рыбаки и другие местные жители.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о спрыгнувшем в море человеке поступило в полицейский участок Тха-Чат-Чай около 23:30. Примерно на середине моста полицейские обнаружили брошенный пикап Ford Ranger белого цвета с номерными знаками провинции Кхон-Кхэн.

В кабине лежало водительское удостоверение на имя 25-летнего жителя Пхукета Бунчи Суксунита. Самого господина Суксунита нигде видно не было.

Вплоть до 2:10 ночи оперативно собранная поисковая команда обследовала пролив под мостом, но найти мужчину не смогла. Затем поиски были прерваны из-за опасных условий и возобновлены утром. Однако и на следующий день найти мужчину не удалось.

Поисковая операция будет продолжена 4 ноября.