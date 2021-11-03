Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Мужчина спрыгнул с моста в море

Поисково-спасательным командам пока не удалось найти мужчину, спрыгнувшего поздним вечером 2 ноября в море с моста Srisoonthorn Bridge. Операция будет продолжена завтра утром, спасателям помогают рыбаки и другие местные жители.

Иккапоп Тхонгтуб

3 Ноября 2021, 06:02 PM
Мужчина спрыгнул с моста в море. Фото: Kusoldharm Foundation

Мужчина спрыгнул с моста в море. Фото: Kusoldharm Foundation

Мужчина спрыгнул с моста в море. Фото: Kusoldharm Foundation

Мужчина спрыгнул с моста в море. Фото: Kusoldharm Foundation

Мужчина спрыгнул с моста в море. Фото: Kusoldharm Foundation

Мужчина спрыгнул с моста в море. Фото: Kusoldharm Foundation

Сообщение о спрыгнувшем в море человеке поступило в полицейский участок Тха-Чат-Чай около 23:30. Примерно на середине моста полицейские обнаружили брошенный пикап Ford Ranger белого цвета с номерными знаками провинции Кхон-Кхэн.

В кабине лежало водительское удостоверение на имя 25-летнего жителя Пхукета Бунчи Суксунита. Самого господина Суксунита нигде видно не было.

Вплоть до 2:10 ночи оперативно собранная поисковая команда обследовала пролив под мостом, но найти мужчину не смогла. Затем поиски были прерваны из-за опасных условий и возобновлены утром. Однако и на следующий день найти мужчину не удалось.

Поисковая операция будет продолжена 4 ноября.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Малые игроки турбизнеса Пхукета просят об отмене SHA+
Vachira Phuket Hospital привьет 3 тыс. человек без записи
Подкожную вакцинацию проверят на подростках
Пикап перевернулся у храма Wat Tha Ruea
Автобусы Phuket Airport Bus возобновили работу
Пхукет принял первых туристов по программе Test & Go
Бары Пхукета останутся закрытыми и после 1 ноября
Phuket Smart Bus возвращается к работе
Дайвер погиб на подводной охоте у побережья Камалы
Прямые рейсы из Европы дали бизнесу повод для осторожного оптимизма
Часть Саку временно останется без электричества 2 ноября
Коммерческий микроавтобус врезался в столб в Май-Кхао
Таксистам Пхукета напомнили о стандартах качества
Лиса Манобан не приедет на Пхукет
Ограбивший ювелирный магазин бирманец назвал мотив – долги из-за азартных игр

 

Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET
EPL predictions
QSI International School Phuket

 