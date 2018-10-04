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Муницпалитет Патонга ищет способ починить поврежденный мост на трассе Патонг-Камала

В муниципалитете Патонга прошла экстренная встреча, посвященная ликвидации последствий наводнения и оползня, вызванного сильными дождями 2 октября.

Чутхарат Плерин

4 Октября 2018 11:14:22

Фото: Hanuman Chasamorn
Фото: Hanuman Chasamorn

В беседе с корреспондентом газеты Khao Phuket мэр Патонга Чалермлак Кебсап рассказала, что в настоящий момент официальные лица решают вопрос о том, как починить поврежденный 2 октября мост на трассе Патонг-Камала с минимальными последствиями для водителей.

Госпожа Кебсап пояснила, что, несмотря на повреждение дорожного полотна, движение транспорта по мосту у отеля Wyndham не прекращалось.

«Мы знаем, что структурные конструкции моста по-прежнему достаточно крепкие, чтобы его можно было использовать в обычном режиме. Но нам надо оперативно найти способ устранения повреждений с минимальными последствиями для водителей, пользующихся этой дорогой», – заявила мэр Патонга.

Госпожа Кебсап не уточнила, когда именно мост может быть отремонтирован.

 

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