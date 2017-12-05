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Муниципалитеты Патонга и Раваи наймут пляжных спасателей за свой счет

Мэры Патонга и Раваи объявили о том, что самостоятельно наймут пляжных спасателей на фоне неспособности административной организации Пхукета (OrBorJor) обеспечить наличие лайфгардов на пляжах провинции.

Новости Пхукета

5 Декабря 2017 11:49:15

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

Предыдущий контракт между OrBorJor и Phuket Lifeguard Service истек 1 октября, и до сих пор администрация провинции в лице OrBorJor не смогла заключить договор с новым подрядчиком, поскольку ни одной заявки на участие в соответствующем тендере подано не было.

Нанятые на помесячной основе спасатели также начали отказываться от новых контрактов из-за задержек в выплате зарплаты, о чем стало известно в конце прошлой неделе.

На фоне продолжающегося пляжного кризиса муниципалитеты Патонга и Раваи приняли решение нанять спасателей напрямую и платить им их своих собственных средств. Об этом газете Khao Phuket сообщили главы соответствующих районов.

«В прошедшие несколько дней мы обсуждали ситуацию с губернатором Норрапхатом Плодтхонгом, и он признал, что муниципалитету Патонга придется самостоятельно найти средства на наем спасателей для дежурства на одноименном пляже», – заявила мэр Патонга Чалермлак Кебсап.

Госпожа Кебсап не уточнила, сколько времени займет поиск средств и заключение договоров с лайфгардами, которые согласятся взяться за соответствующую работу.

«Это займет время, но мы постараемся поспешить», – отметила она.

«Сейчас безопасность туристов на пляже Патонг обеспечивают спасатели-волонтеры», – добавила госпожа мэр.

Как указал мэр Раваи Арун Солос, в его тамбоне ситуация аналогичная: безопасность туристов пока что обеспечивают только волонтеры, но муниципалитет готов нанять персонал за свой собственный счет.

При этом оба мэра подчеркнули, что хотели бы избежать двойного найма персонала, если OrBorJor все же сможет выполнить свои обязательства по обеспечению пляжей спасателями. Глава OrBorJor в момент подготовки материала для комментариев был недоступен.

 

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