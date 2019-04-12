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Муниципалитеты ограничили себя в выдаче воды празднующим Сонгкран

Традиционно все муниципалитеты Пхукета охотно снабжали жителей бесплатной водой для празднования Сонгкрана, однако нынешний праздник будет исключением. Ввиду дефицита пресной воды на острове празднующим придется заботиться о себе самостоятельно.

Таньялак Сакут

12 Апреля 2019, 02:58 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В муниципалитете Патонга корреспонденту The Phuket News сообщили, что планируют организовать бесплатную доставку воды только на Бангла-Роуд.

В Пхукет-Тауне бесплатной воды от муниципалитета не будет нигде, кроме парке в Сапан-Хине, причем и туда завоз воды будет ограниченным.

В Раваи на момент подготовки материала еще не определились, смогут ли обеспечить празднующих водой из своих резервов.

Мэры Патонга и Пхукет-Тауна обратились к жителям и гостям острова с просьбой сдерживать пыл и по возможности экономить воду.

Напомним, что запасы воды на Пхукете уже достигли минимального уровня за все время учета. По данным пхукетского офиса Управления водоснабжения, за неделю до Сонгкрана в водохранилище Банг-Вад оставалось 1,26 млн кубометров воды, в Банг-Ньеу – 1,1 млн, в Кхлонг-Кратха – 1,04 млн.

 

 

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