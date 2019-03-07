Муниципалитет Патонга подписал контракт на перенос под землю проводов на пляжной дороге

Один из главных пхукетских проектов-долгостроев сдвинулся с мертвой точки. В среду, 5 марта, в центральном офисе Управления энергоснабжения (РЕА) в Бангкоке состоялась церемония подписания контракта на перенос под землю линий электропередачи и телекоммуникационных кабелей, идущих вдоль пляжной дороги (Thaweewong Rd.) в Патонге.

Новости Пхукета

8 Марта 2019, 12:00 PM

Фото: Таньялак Сакут

Реализацией проекта, о котором в Патонге говорили долгие годы, будет заниматься консорциум I.M.P., обойдутся работы в 228 млн бат.

Как заявила мэр Патонга Чалермлак Кебсап, указанный в контракте срок выполнения работ составляет ровно один год. Таким образом к 5 марта 2020 года подрядчик должен избавить от столбов и кабелей все 3 км Thaweewong Rd. от моста через канал Пак-Банг на юге до кольцевой развязки с дельфином на севере.

Говоря о проекте, мэр Патонга отметила, что муниципалитет осознает масштаб трудностей, которые могут создать планируемые работы для местного бизнеса. По словам госпожи мэра, администрация обсудит с предпринимателями и жителями города данный проект и выслушает соображения представителей общественности.

«Мы постараемся найти способ доставить городу минимум неудобств», – заявила госпожа Кебсап.

Отметим, что за последние полторы недели мэр Патонга озвучила еще несколько планов по развитию курортного города. В частности, муниципалитет планирует заняться развитием инфраструктуры для пешеходов, включая улучшение тротуаров и высадку деревьев вдоль них.

Одновременно муниципалитет намерен продолжать работу по внедрению в Патонге раздельного сбора мусора. По словам мэра, уже сейчас раздельный сбор введен в местных школах, а также в ряде сообществ Калима, который выступает в качестве «ролевой модели» в этом проекте.

В 2019 фискальном году также планируется очередное расширение мощностей водоочистных сооружений Патонга. По словам мэра, городской совет уже одобрил выделение 130 млн бат «пятую фазу» водоочистного комплекса, однако подрядчик для реализации проекта еще не выбран.

В ближайшее время муниципалитет также намерен начать новую кампанию по борьбе с мусором на улицах. К этому городскую администрацию подтолкнул пожар на стихийной свалке 27 апреля. Пожарным удалось не допустить распространения огня на близлежащие здания, но возможные последствия вызвали у мэра серьезные опасения.

«Мусор был свален на пустыре, и муниципальные служащие не знали о свалке до того, пока она не загорелась. Я отдам распоряжение проверить подобные локации по всему Патонгу, чтобы убедиться, что подобных пожаров больше не будет», – заявила госпожа Кебсап.

Также в рамках кампании планируется установка 37 камер видеонаблюдения на Thaweewong Rd. для видеофиксации случаев выброса мусора в неположенных местах.

Госпожа Кебсап привела следующий размер штрафов за соответствующие нарушения – 1 тыс. бат за выброс какого-либо ненужного предмета в неположенном месте и 10 тыс. бат за свалку мусора в значительных количествах. При этом мэр Патонга подчеркнула, что кампания нацелена именно на местных жителей и бизнес, а не на туристов.

«Оставляемый туристов мусор – это или бутылка воды, или остатки еды, или упаковка от чего либо. В данном случае нас заботят не отдыхающие, а местные жители», – пояснила госпожа Кебсап.