Муниципалитет отчитался о ремонте мачты освещения, убившей подростка в парке Суан-Луанг

Муниципалитет Пхукет-Тауна выпустил заявление вслед за гибелью подростка от удара током на баскетбольной площадке в парке Суан-Луанг (парк Рамы IX). Муниципалитет заверил, что убившая тинейджера неисправная мачта освещения уже починена, другие мачты в парке также проверены, а в ближайшее время в Пхукет-Тауне планируется проинспектировать и прочие «электрические системы» ради «общественной безопасности».

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Как писали «Новости Пхукета» ранее, 18-летний студент Университета Принца Сонгкхла погиб в парке Суан-Луанг в субботу, 13 июля. Вместе с ним от удара током пострадал другой юноша, некто Чердсак Вайано. Последний был госпитализирован.

Заявление муниципалитета о ремонте неисправной мачты освещения было опубликовано 15 июля. На документе не проставлена дата, подписи официальных лиц также отсутствуют. В месте, где обычно находится подпись, написано лишь «муниципалитет Пхукет-Тауна».

«Проведенная проверка показала, что причиной смерти и травм стала утечка тока на мачте освещения, установленной на баскетбольной площадке», – говорится в заявлении муниципалитета.

О причинах утечки в документе не сказано ничего.

«После трагического инцидента муниципалитет Пхукет-Тауна оказал помощь и наладил взаимодействие с различными организациями, а также организовал комитет для расследования инцидента и установления правды», – говорится в документе.

«Официальные лица починили мачту освещения, чтобы предотвратить повторение подобного в будущем», – добавил муниципалитет.

Как сообщалось ранее, расследованием обстоятельств гибели подростка занимается полицейским участок Пхукет-Тауна. Глава участка Сомпонг Тхипапакун в беседе с «Новостями Пхукета» заявил, что говорить о предъявлении кому-либо обвинений пока рано, поскольку следственные мероприятия еще не завершены.

Отметим, что после гибели подростка неисправную мачту освещения огородили металлическими барьерами с красно-белой лентой, чтобы предупредить других отдыхающих в парке людей об опасности. «Новостям Пхукета» неизвестно, сколько времени прошло между инцидентом и ремонтом неисправной мачты. На фотографиях, опубликованных муниципалитетом, проставлена дата 14 июля.