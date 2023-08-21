Move Forward напомнила об установленных Минтрансом ценах на такси через мобильные сервисы

Депутат парламента от Пхукета, член партии Move Forward Сомчарт Течатхаворнчарон призвал жителей Пхукета жаловаться на горячую линию 1584, если цены в мобильных сервисах такси выше установленных Минтрансом. Политик опубликовал у себя в Facebook копию постановления от 2021 года, в котором приводится перечень единых национальных тарифов для водителей, работающих через приложениями для смартфонов. На Пхукете по ним не оказывает услуги ни один из зарегистрированных и официально рекомендованных туристам сервисов заказа такси. Если брать машину не через приложение, а обычным способом, то стоимость тоже будет вдвое выше той, что получается по прейскуранту Минтранса от 2021 года для мобильных приложений или по тарифам Минтранса от 2022 года для таксиметров. Причем для кооперативных такси такая цена – это официально установленная властями.

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Распоряжение Минтранса о тарифах на такси через приложения от 2021 года. Фото: Somchart Techathavorncharoen

Член партии Move Forward Сомчарт Течатхаворнчарон призвал жителей Пхукета жаловаться в DLT, если заказанное через приложение такси не готово везти из Патонга в аэропорт за 420 бат. Скриншот: Somchart Techathavorncharoen

Пхукетские депутаты от партии Move Forward начали кампанию за наведение порядка в сфере такси на Пхукете сразу после майских выборов, на которых одержали победу во всех трех округах. Сегодняшняя публикация господина Течатхаворнчарона укладывается в канву предыдущих шагов партии.

Документ, который депутат опубликовал 21 августа, явно реальный (копия есть в архиве Royal Gazette) и явно устаревший (тарифы уже пересматривались как минимум для таксиметров). Но при этом он возвращает на повестку дня вопрос о том, почему пхукетские тарифы на такси так значительно расходятся с бангкокскими и вообще общенациональными.

И если в случае с кооперативными такси еще можно сослаться на губернаторский приказ по провинции от 2021 года, то расценки на такси с покилометровой оплатой (и таксиметры, и такси через мобильные приложения) не совпадают ни с какими официально утвержденными и имеющимися в открытом доступе прейскурантами.

В документе от 12 ноября 2021 года, который разместил у себя господин Течатхаворнчарон, идет речь о тарифной сетке для такси именно через мобильные приложения. Во вводном абзаце поясняется, что использование таких сервисов соответствуют национальной стратегии по развитию экономики совместного потребления.

Приводимые тарифы в версии от 2021 года следущие:

Малые такси – 40-45 бат за посадку и первые 2 км, 6-10 бат/км за все километры после второго, 2 бата в минуту при езде в пробке.

Средние такси – 45-50 бат за посадку и первые 2 км, 7-12 бат/км за все километры после второго, 2 бата в минуту при езде в пробке.

Крупные такси – 100-150 бат за посадку и первые 2 км, 12-16 бат/км за все километры после второго, 2 бата в минуту при езде в пробке.

Когда в 2022 году Минтранс пересматривал сетку тарифов для бангкокских таксиметров, то речь шла о том, что в списке выше фигурирует как малые такси. Новые тарифы вступили в силу с января 2023 года, посадка и первый километр – 35-40 бат в зависимости от класса авто, покилометровая ставка – 6,5-10,5 бата/км, ожидание в пробке – 3 бата в минуту. Таксиметры тоже можно заказывать через приложения, равно как и кооперативные такси.

Последней публикацией господина Течатхаворнчарона поделилась страница Phuket Info Center, связанная с администрацией Пхукета. В апреле она сама публиковала официальный документ от 2014 года, в котором приводились некие локальные пхукетские тарифы для такси со счетчиками. Страница утверждала, что расценки с того момента не менялись и до сих пор имеют следующий вид: первые 2 км – 50 бат; 2-15 км – 12 бат/км; 15 км и более – 10 бат/км. Этот тариф также не соответствует тому, что видит пользователь в мобильном приложении.

Поездка из Патонга в аэропорт (за 40 км дороги) должна стоить порядка 450 по пхукетским тарифам для такси со счетчиками, порядка 330 бат по новым бангкокским тарифам для такси со счетчиками, порядка 420 бат по тарифам из распоряжения, копию которого сегодня опубликовал господин Течатхаворнчарон.

В реальности такая поездка у сервиса Grab стоит около 900 бат, у Bolt – порядка 600 бат. Рекомендованная цена для такси с зелеными номерами – 900 бат. Власти Пхукета не объясняют это расхождение, но цена в 900 бат за маршрут Патонг-аэропорт установлена именно администрацией провинции.

Господин Течатхаворнчарон и Phuket Info Center призвали людей, которые столкнулись с завышенными ценами на такси, обращаться на горячую линию Дептранса (DLT) по номеру 1584. Впрочем, ни член Move Forward, ни администратор Phuket Info Center не сказали, пробовали ли они сами делать это.