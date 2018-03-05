Мототаксист-спасатель спас пассажирку от «месяца на лапше быстрого приготовления»

Мототаксист и волонтер Kusoldharm Foundation Сомпонг Панапут из Патонга вернул пассажирке косметичку с 10 тыс. бат наличными, которую та забыла во время поездки.

5 Марта 2018 10:04:13

Фото: Sompong Panaputae / Facebook

Тайские пользователи Facebook высказали слова ободрения и похвалы 25-летнему водителю мототакси Сомпонг Панапутэ, вернувшему местной жительнице Чан-Йе Кодбантхит сумочку с деньгами, которую та забыла во время поездки.

Об инциденте стало известно из поста, который Чан-Йа опубликовала в Facebook утром 4 марта. Запись увидели местные журналисты, которые и выяснили подробности истории.

Таксист Сомпонг Панапутэ заметил забытую косметичку на сиденье своего мотоцикла после выполнения очередного заказа предыдущим вечером. Мужчина попытался найти женщину в отеле, куда он ее подвозил, но поиски успехом не увенчались. Тогда он решил дождаться ее в том месте, где она села на его мотоцикл. Уже через час Чан-Йа Кодбантхит сама отыскала таксиста и получила назад свои вещи.

«Я так благодарна ему, что он вернул мне мою сумочку. Спасибо! Если бы деньги не вернулись, мне пришлось бы есть лапшу быстрого приготовления весь оставшийся месяц», – написала Чан-Йа в Facebook.

Сам добропорядочный таксист оказался одновременно волонтером службы спасения Kusoldharm Foundation. Молодой человек рассказал, что ему было нетрудно войти в положение пассажирки.

«Я знаю, что ты чувствуешь в такой ситуации. Однажды я потерял 20 тыс., которые планировал отложить на покупку собственной скорой помощи, на которой хочу работать», – пояснил таксист.