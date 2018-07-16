Мотоциклист врезался в припаркованный грузовик на главном шоссе Пхукета

Житель Пхукета повредил обе ноги в дорожной аварии, произошедшей на шоссе Thepkrasattri Rd. около 7:00 утра воскресенья, 15 июля.

16 Июля 2018 10:20:57

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произошла утром 15 июля недалеко от поворота с Thepkrasattri Rd. на дорогу, ведущую к пляжу Най-Янг.

Прибывшие на место событий спасатели и полицейские обнаружили припаркованный на шоссе грузовик Hino, в заднюю часть кузова которого врезался мотоцикл Honda Dream. И мотоциклист, и водитель грузового автомобиля находились на месте событий.

26-летний водитель грузовика Ситтипонг Хассин рассказал, что возвращался с Пхукета в провинцию Сураттхани. В районе поворота на трассу 4031 (дорога на Най-Янг) он принял решение остановиться. Затем мужчина услышал звук удара в заднюю часть кузова своего грузовика, вышел из кабины и обнаружил, что в его машину врезался мотоцикл.

В результате аварии 46-летний мотоциклист Сомчарт Нуянг повредил левую руку и обе ноги. Полиция пока не предъявила обвинений никому из водителей. По словам младшего лейтенанта Супхорна Муангкая, расследование обстоятельств ДТП еще не завершено.