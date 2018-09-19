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Мотоциклист разбился на чужом спортбайке в Паклоке

Проживавший на Пхукете уроженец провинции Нонг-Кхай погиб в мотоциклетной аварии в Паклоке вечером 18 сентября. Мужчина одолжил байк у друга, «чтобы попробовать его».

Иккапоп Тхонгтуб

19 Сентября 2018 09:52:44

Полиция получила сообщение о ДТП с участием мотоцикла в 20:35. Согласно поступившему в участок Таланга сообщению, мотоциклист разбился на трассе 4027, ведущей от памятника Героиням в сторону Ао-По. Авария произошла на повороте в районе переулка Soi Banga.

Прибывший по вызову наряд обнаружил на месте событий тело 30-летнего Банчи Сангсванга. Неподалеку находился незначительно поврежденный мотоцикл Yamaha R15. Полиция также обнаружила следы. Оставленные транспортным средством на асфальте, и кровь на опоре дорожного знака на разделительной полосе.

Один из коллег Банчи Сангсванга рассказал полицейским, что «он недавно купил новый мотоцикл, и Банча хотел его опробовать». В ходе «тест-драйва» мужчина не справился с управлением и врезался в дорожный знак на разделительной полосе.

Полицейские не уточнили, был ли на голове мотоциклиста защитный шлем. На фотографиях с места событий шлема нет.

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