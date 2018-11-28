Мотоциклист погиб в столкновении с пикапом в Кату

Полиция Кату изучает обстоятельства аварии с участием мотоцикла и пикапа, в которой погиб 43-летний мотоциклист Танапон Интхаракса.

Новости Пхукета

28 Ноября 2018, 06:55 PM

Фото: Uthit 5803

Мотоцикл и пикап столкнулись около 21:40 вечера 27 ноября в районе Thairath Witthaya School на Wichit Songkram Rd. К моменту прибытия спасателей мотоциклист Танапон Интхаракса находился без сознания. Попытки реанимировать пострадавшего успехом не увенчались, врачам больницы Vachira Phuket Hospital, куда его доставили, оставалось лишь констатировать смерть.

Полиция Кату пока не прокомментировала обстоятельства аварии, решение о предъявлении обвинений водителю пикапа не принято, имя его не разглашается.

«Прямо сейчас мы не можем озвучить какие-либо подробности», – заявили «Новостям Пхукета» в участке.