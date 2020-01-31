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Мотоциклист погиб под колесами бетономешалки в районе Central Festival

Полиция пока не предъявила каких-либо обвинений 27-летнему водителю бетономешалки Райвату Пхайниаму, не заметившего упавшего ему под колеса мотоциклиста и переехавшего мужчину.

Иккапоп Тхонгтуб

31 Января 2020, 02:07 PM
Мотоциклист погиб под колесами бетономешалки в районе Central Festival. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист погиб под колесами бетономешалки в районе Central Festival. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист погиб под колесами бетономешалки в районе Central Festival. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист погиб под колесами бетономешалки в районе Central Festival. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист погиб под колесами бетономешалки в районе Central Festival. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист погиб под колесами бетономешалки в районе Central Festival. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист погиб под колесами бетономешалки в районе Central Festival. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист погиб под колесами бетономешалки в районе Central Festival. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о дорожной аварии у Central Festival поступило в полицию Вичита около 15:30. Согласно полученной полицией информации, мотоциклист попал под колеса бетономешалки на Chao Fa West Rd. примерно в 500 м к югу от перекрестка, на котором находится торговый комплекс.

Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили на месте событий бетономешалку без водителя и мертвого мотоциклиста. Его пассажирка сидел на обочине. В результате аварии она повредила руку.

Согласно показаниям очевидцев, управлявший мотоциклом мужчина потерял контроль при движении вдоль края проезжей части, где свежий свой асфальта образует ступеньку, возвышающуюся над обочиной. Мужчина упал прямо под колеса медленно двигавшейся бетономешалки, которая переехала через него.

Как уточнил капитан Чатри Чувичиан из полиции Вичита, черезе некоторое время водителя грузовика Райвата Пхайниама нашли неподалеку от места событий. Господин Пхайниам заявил полицейским, что не заметил момента контакта колес с упавшим мотоциклистом, а лишь услышал громкий крик снаружи, после чего остановил машину, увидел тело под ней и в панике убежал.

 

 

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