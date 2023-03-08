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Мотоциклист погиб на главном шоссе Пхукета

Уроженец Краби погиб в дорожной аварии на Thepkrasattri Rd. утром 5 марта. Мужчина на скутере вылетел с проезжей части и врезался в дорожный знак, призывающий сбросить скорость по причине въезда в городскую черту. От полученных травм мотоциклист погиб на месте, его пассажирка была госпитализирована.

Иккапоп Тхонгтуб

8 Марта 2023, 05:09 PM
Мотоциклист врезался в знак «Городская черта – сбросьте скорость». Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист врезался в знак «Городская черта – сбросьте скорость». Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист врезался в знак «Городская черта – сбросьте скорость». Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист врезался в знак «Городская черта – сбросьте скорость». Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист врезался в знак «Городская черта – сбросьте скорость». Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист врезался в знак «Городская черта – сбросьте скорость». Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист врезался в знак «Городская черта – сбросьте скорость». Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклист врезался в знак «Городская черта – сбросьте скорость». Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение об аварии у АЗС Shell в тамбоне Тхепкрасаттри примерно в 7:40 утра. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили сильно поврежденный скутер Honda PCX и мертвого мотоциклиста, опознанного как 24-летний Тханонгсак Райяй. Его пассажирка была доставлена в больницу с травмами.

Согласно данным первичного расследования, господин Райяй возвращался на Пхукет из Краби и в какой-то момент потерял контроль над скутером. Байк вылетел с проезжей части и врезался в дорожный знак.

 

 

 

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