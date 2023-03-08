Мотоциклист погиб на главном шоссе Пхукета

Полиция Таланга получила сообщение об аварии у АЗС Shell в тамбоне Тхепкрасаттри примерно в 7:40 утра. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили сильно поврежденный скутер Honda PCX и мертвого мотоциклиста, опознанного как 24-летний Тханонгсак Райяй. Его пассажирка была доставлена в больницу с травмами.
Согласно данным первичного расследования, господин Райяй возвращался на Пхукет из Краби и в какой-то момент потерял контроль над скутером. Байк вылетел с проезжей части и врезался в дорожный знак.