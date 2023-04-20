Мотоциклетные ДТП остаются основной работой скорой помощи Pearl Center

Административная организация провинции Пхукет (PPAO, OrBorJor) опубликовала отчет об очередном дежурстве парамедиков Pearl Center, работающих в Чалонге и Раваи. За 18 апреля у скорой помощи PPAO было шесть выездов на мотоциклетные ДТП, других вызовов парамедики в тот день не получали.

Новости Пхукета

Отчет PPAO о работе парамедиков Pearl Center выполнен в классическом формате и представляет собой хронику выездов скорой помощи за одну смену, которая в этот раз снова завершилась глубоко за полночь. Среди пострадавших, как и в предыдущих отчетах, несколько россиян, но информация о самих инцидентах очень скупая.

10:28. ДТП с участие трехколесного мотоцикла на въезде на Soi Bang Rae с Chao Fa West Rd. Пострадал мужчина, гражданин Таиланд. Пострадавший от госпитализации отказался.

10:52. Столкновение мотоцикла с легковым автомобилем на Soi Suksan 2 к югу от кольца Чалонга. Один пострадавший, мужчина, гражданин Таиланда. От госпитализации отказался.

15:35. Столкновение легкового автомобиля и мотоцикла на Chao Fa East Rd. Пострадали мужчина и женщина, граждане Таиланда. Пострадавшие доставлены в Chalong Hospital и Dibuk Hospital, у женщины – травма лица, у мужчин – повреждение пальца на правой руке.

18:59. Столкновение мотоциклов в районе светофора на Saiyuan Rd. Пострадали три человека – двое мужчин и женщина, граждане Таиланда. Все три доставлены в Chalong Hospital. Как минимум одного человека пришлось доставлять на носилках по причине неспособности к самостоятельному передвижению.

21:19. Столкновение мотоциклов у бадминтонных кортов на Chao Fa West Rd. Пострадали гражданин Таиланда и две гражданки России. Все три человека доставлены в Chalong Hospital.

2:33. Падение мотоцикла на Wiset Rd. у АЗС Bangchak в Раваи. Пострадал иностранец мужского пола, национальность не указана. Мужчина доставлен в Chalong Hospital.