Мотоцикл врезался в припаркованную фуру в Срисунтхорне

Мотоцикл под управлением 40-летней гражданки Таиланда врезался в грузовик с полуприцепом, припаркованный на обочине Thepkrasattri Rd. к северу от Памятника Героиням. Женщина госпитализирована в критическом состоянии.

Иккапоп Тхонгтуб

Мотоцикл врезался в припаркованную фуру на пхукетском шоссе. Управлявшая байком женщина госпитализирована в критическом состоянии. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоцикл врезался в припаркованную фуру на пхукетском шоссе. Управлявшая байком женщина госпитализирована в критическом состоянии. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоцикл врезался в припаркованную фуру на пхукетском шоссе. Управлявшая байком женщина госпитализирована в критическом состоянии. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоцикл врезался в припаркованную фуру на пхукетском шоссе. Управлявшая байком женщина госпитализирована в критическом состоянии. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоцикл врезался в припаркованную фуру на пхукетском шоссе. Управлявшая байком женщина госпитализирована в критическом состоянии. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение об аварии на Thepkrasattri Rd. у муниципалитета Срисунтхорна около 4:30 утра 12 октября. Вместе с полицейскими на место событий выехали сотрудники районной службы спасения, а также бригада врачей Thalang Hospital.

Пострадавшая мотоциклистка – 40-летняя Убон Йитхо с Пхукета – получила серьезную травму головы и была без сознания. Женщину доставили в Thalang Hospital, информация о ее текущем состоянии отсутствует.

На месте событий был обнаружен мотоциклетный шлем с поврежденным визором, однако полицейские не уточнили, был ли он в момент аварии на голове женщины.

Водитель грузовика – 38-летний Тхависак Чаронгсанг из провинции Пханг-Нга – рассказал полицейским, что ехал к складу на Bypass Rd. и остановился проверить груз. По словам мужчины, габаритные огни у него были включены.

В какой-то момент шофер услышал звук удара, бросился к задней части прицепа и увидел лежащую на земле женщину и поврежденный скутер Honda Scoopy I. Полиция пока не сообщила, планируется ли предъявить мужчине какие-либо обвинения.

Согласно данным Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC), с 1 января по 10 октября 2022 года на острове в результате дорожных происшествий погибли 78 человек, еще 12,9 тыс. были госпитализированы с травмами. Показатель всего 2021 года – 71 смерть и 13,1 тыс. госпитализаций.