Мотоцикл столкнулся с пикапом у Памятника Героиням

Пхукетский мотоциклист получил тяжелые травмы в результате аварии, произошедшей ранним утром 19 ноября у Памятника Героиням. Пострадавший находится в больнице Vachira Hospital. Судя по фотографиям с места ДТП, мужчина мог ехать на мотоцикле без шлема.

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Майор Вонгсаторн Дунпари из полицейского участка Таланга получил информацию о дорожной аварии у Памятника Героиням около 6:20 утра субботы, 19 ноября. В сообщении сразу говорилось о пострадавшем с серьезными травмами.

Приехав на место событий, сотрудники полиции и спасатели обнаружили лежащего на дороге 49-летнего Нийома Чайсата. Мужчина был без сознания, но пульс у него по-прежнему прощупывался.

Парамедики доставили пострадавшего в ближайшую больницу Thalang Hospital, но врачи сочли случай слишком серьезным, так что пациента перевели в Vachira Phuket Hospital, главную государственную больницу острова.

Согласно данным предварительного расследования, мотоцикл Honda Wave, на котором ехал господин Чайсат, столкнулся с пикапом Nissan Navara на повороте с кольцевой развязки на Srisoonthorn Rd.

Водитель пикапа Саравут Судсинг дал показания полицейским в связи с инцидентом. В частности, он сообщил, что направлялся из Кату в Чернг-Талей, то есть в момент аварии поворачивал налево с Thepkrasattri Rd. О траектории движения мотоцикла ничего не известно, но у пикапа повреждена задняя левая часть кузова и заднее левое колесо, что указывает на место нахождения байка на дороге.

Виновник аварии пока не установлен, полиция проводит расследование. На фотографиях и видео с места аварии не видно мотоциклетного шлема, который по ПДД должен был быть на голове господина Чайсата.