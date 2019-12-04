Моряки ВМФ Таиланда пришли на помощь яхте-участнице Кубка Короля

На ежегодной парусной регате Phuket King’s Cup Regatta произошел инцидент, потребовавший вмешательства военных моряков. В ходе второго гоночного дня одна из лодок лишилась гребного винта вместе с приводом, к тому же у судна обнаружилась течь и оно начало набирать воду.

Инцидент с парусной яхтой She-Ra швейцарского шкипера Ларса Зики произошел 3 декабря. Гонки в тот день проходили в условиях сильного ветра (18 узлов) и яхтсмены столкнулись с заметной качкой.

По скорректированному времени Ларс Зика показал третий результат в круизном классе, а через некоторое время после финиша был вынужден подать сигнал бедствия.

На помощь яхте выдвинулся патрульный корабль Т.991 из состава третьего регионального командования ВМФ Таиланда. После того как на яхте заделали течь и откачали воду, она была отбуксирована в Ao Po Grand Marina для ремонта.