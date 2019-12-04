Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Моряки ВМФ Таиланда пришли на помощь яхте-участнице Кубка Короля

На ежегодной парусной регате Phuket King’s Cup Regatta произошел инцидент, потребовавший вмешательства военных моряков. В ходе второго гоночного дня одна из лодок лишилась гребного винта вместе с приводом, к тому же у судна обнаружилась течь и оно начало набирать воду.

4 Декабря 2019, 11:57 AM
Моряки ВМФ Таиланда пришли на помощь яхте-участнице Кубка Короля. Фото: Royal Thai Navy

Моряки ВМФ Таиланда пришли на помощь яхте-участнице Кубка Короля. Фото: Royal Thai Navy

Моряки ВМФ Таиланда пришли на помощь яхте-участнице Кубка Короля. Фото: Royal Thai Navy

Моряки ВМФ Таиланда пришли на помощь яхте-участнице Кубка Короля. Фото: Royal Thai Navy

Моряки ВМФ Таиланда пришли на помощь яхте-участнице Кубка Короля. Фото: Royal Thai Navy

Моряки ВМФ Таиланда пришли на помощь яхте-участнице Кубка Короля. Фото: Royal Thai Navy

She-Ra на Кубке Короля 2019. Фото: Guy Nowell

She-Ra на Кубке Короля 2019. Фото: Guy Nowell

Инцидент с парусной яхтой She-Ra швейцарского шкипера Ларса Зики произошел 3 декабря. Гонки в тот день проходили в условиях сильного ветра (18 узлов) и яхтсмены столкнулись с заметной качкой.

По скорректированному времени Ларс Зика показал третий результат в круизном классе, а через некоторое время после финиша был вынужден подать сигнал бедствия.

На помощь яхте выдвинулся патрульный корабль Т.991 из состава третьего регионального командования ВМФ Таиланда. После того как на яхте заделали течь и откачали воду, она была отбуксирована в Ao Po Grand Marina для ремонта.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Грузовик перевернулся на холме в Кароне
На пляже Карон произошла драка между туристом и персоналом ресторана
Нашедшие черепашьи яйца рыбаки получили денежное вознаграждение
Новую высоковольтную линию введут в строй сегодня
Бангла осталась на полчаса без света из-за взрыва электрооборудования на столбе
На Пхукете уничтожили 5696 единиц контрафактной продукции
Складское здание загорелось во время вчерашнего дождя в Кату
Житель Пхукета погиб в мотоциклетной аварии в Кату
Причиной аварии с летальным исходом стала ссора между водителем и пассажиркой
Часть Патонга останется без электричества 4 декабря
Проект железной дороги на Пхукете ждет одобрения советом MRTA
Женщина погибла в аварии на Bypass Rd
Пятеро туристов и тайский водитель пострадали в ДТП на Пхукете
Обрушение в Таланге стало крупнейшим производственным происшествием в истории острова
Поселок Pruksa Ville Thalang-Thepkrasattri останется без электричества 2 декабря

 

SKYPARK
Thai Residential
QSI International School Phuket

 