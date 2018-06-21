Моряки ВМФ Таиланда доставили в больницу на материке младенца с пневмонией

Моряки ВМФ Таиланда сделали все возможное, чтобы помочь врачам спасти жизнь годовалого мальчика с тяжелым воспалением легких, которому нужна была транспортировка с острова Липе на материк. Сейчас ребенок находится под присмотром врачей в Сатуне. Согласно последним сообщениям, он в безопасности.

21 Июня 2018 18:03:23

Фото: Royal Thai Navy, Third Area Command

Моряки третьего регионального командования ВМФ Таиланда успешно провели операцию по доставке на материк годовалого мальчика Ворачота Намвонга, который был госпитализирован с пневмонией на острове Липе несколько дней назад. Во вторник,19 июня, местные медики пришли к выводу, что ребенка необходимо перевести в одну из больниц с более серьезным оборудованием, однако транспортировка мальчика на материк развивалась крайне драматично из-за шторма.

Во второй половине дня 19 июня медики с острова Липе обратились в национальный центр экстренной медицинской помощи Narenthorn EMS Center и запросили вертолет для доставки ребенка в Сатун. Однако добраться до острова вертолет не смог из-за погодных условий, а состояние маленького пациента тем временем лучше не становилось.

Тогда было принято решение попытаться доставить мальчика на материк на борту спидбота Ploy Siam, но этот план обернулся еще более серьезным фиаско. Почти сразу же выяснилось, что скоростной катер не способен справиться с волнами, при этом вернуться назад судно тоже не могло.

В итоге в ситуацию вмешался глава третьего регионального командования ВМФ вице-адмирал Сомнук Премпрамот, отдавший приказ патрульному кораблю Tor 993 отправляться на помощь терпящему бедствие катеру. Посреди ночи прямо в море моряки приняли на борт ребенка, его мать и медиков, после чего доставили в Сатун.

Патрульный корабль с гражданскими пассажирами прибыл в Ла-Нгу около 4:00 утра. Ребенка на скорой помощи доставили в Satun Hospital. Согласно последним сообщения, мальчик находится на аппарате искусственной поддержки дыхания. Представитель минздрава на острове Липе Аминуддин Хайайава сообщил журналистам, что он в безопасности, и выразил благодарность морякам за помощь.