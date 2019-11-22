Моряки ВМФ пришли на помощь туристам на дрейфующей яхте у острова Ланта

Парусную яхту с двумя туристами из Китая сорвало с муринга у острова Ланта вечером 19 ноября. На помощь дрейфовавшему в море судну пришлось отправиться сотрудникам местного национального парка и морякам ВМФ Таиланда.

Таньялак Сакут

22 Ноября 2019, 09:54 AM

Фото: Royal Thai Navy

Сообщение о дрейфующей в море яхте с туристами на борту поступило в пункт базирования ВМФ на острове Ланта-Ной вечером 19 ноября. О ситуации моряков поставили в известность сотрудники Морского департамента провинции Краби.

Как рассказал матрос первого класса Чайват Тхонгмак, парусная яхта Osborne Star прибыла на Ланту с острова Лангкави и встала на муринг в бухте Кантианг, однако после наступления темноты крепление лодки к бую порвалось.

В момент происшествия на борту лодки находились гражданин Китая Ся Вай и его дочь. Туристам не удалось запустить мотор яхты, и та отправилась дрейфовать в море. Когда моряки ВМФ и сотрудники Департамента нацпарков пришли на помощь китайцам, лодка была примерно в половине километра от берега.

По словам Чайвата Тхонгмака, яхту вернули назад в бухту Кантианг и помогли туристам найти механика для починки двигателя. Во второй половине дня 20 ноября лодка своим ходом покинула бухту.

Также господин Тхонгмак поделился номером телефона, по которому можно вызвать помощь в случае проблем у на борту лодки или другого происшествия. Телефонный номер пункта базирования ВМФ на Ланте – 075-684807.





