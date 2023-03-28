Морскую воду на Пхукете проверяют на загрязнение

Сотрудники Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) произвели заборы морской воды для тестирования на острове Рача-Яй после того, как местное природоохранное объединение пожаловалось на загрязнение, напоминающее нефтяные или масляные потеки. Пробы были переданы на лабораторный анализ, хотя версию о нефтепродуктах сами специалисты приоритетной не считают.

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Сотрудники десятого регионального офиса DMCR приехали на Рачу в понедельник, 27 марта. Информация о том, когда было обнаружено загрязнение, в публикации ведомства отсутствует, в соцсетях жалобы тоже не появлялись.

Пока что, впрочем, основной версией считается не загрязнение моря нефтепродуктами, а активное размножение планктона в воде или загрязнение ее продуктами жизнедеятельности морских животных. Речь идет о в целом естественных процессах, однако провоцировать их (в частности, цветение воды из-за планктона) могут антропогенные факторы, такие как слив в море неочищенных сточных вод с обилием органики

«Этот феномен может быть опасен для рыб и других представителей морской фауны», – отметили сотрудники DMCR в публикации, размещенной на Facebook во вторник, 28 марта.

Образцы морской воды с Рачи были переданы специалистам Центра изучения морских и прибрежных ресурсов верхнего Андаманского моря. Официальные лица не сказали, когда можно ожидать экспертного заключения по качеству воды.

Также ничего не было сказано о том, может ли планктон (если это он) создавать неудобства для купальщиков, приводя к раздражению кожи или аллергиическим реакциям. Отдыхающие на Пхукете иностранные туристы зачастую жалуются на это.

Также в понедельник, 27 марта, в социальных сетях была опубликована новая серия фотографий с пляжа в Патонге, на которых запечатлены грязная вода и вынесенные на берег волнами водоросли в районе устья клонга Банг-Пак, протекающего через весь город.

Муниципалитету Патонга известно о проблеме, а уборка водорослей в южной части пляжа давно стала регулярной рутиной. Но для решения проблемы на долгий срок, видимо, необходимо устранить причину проблемы. Специалисты единодушны, что это именно органика, которую приносит в море канал, сообирающий нечистоты со всего города.

Власти Патонга неоднократно предупреждали бизнес об ответственности за слив сточных вод в клонг и призывали налаживать цивилизованный отвод стоков, чтобы вода проходила через очистные сооружения. Впрочем, эта работа далека от завершения. О регулярных штрафах за слив сточных вод в канал и в море пока не слышно.