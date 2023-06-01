Морской департамент потерял капитана разбившегося спидбота

Пхукетский офис Морского депаpтамента подтвердил, чтo кaпитaн Сатит Матчай, стоявший за штурвалом pазбившегося 17 мая спидбота с туристами из России и Кaзахстана, был выписан из больницы еще 20 числа, однако до сих пор не явился для дачи показаний. Мужчинa не отвечает нa телефонные звонки, но в ведомстве не беспокоятся, что он мог сбежать, поскольку «ему все равно работать в этой отрасли, а при неявке его лицензия будет отозвана». В рамках полицейского расследования капитану Матчаю грозит до трех тюремного заключения и/или 60 тыс. бат штрафа за халатность, повлекшую травмы и тяжелые травмы. Отдельно идут обвинения в употреблении метамфетамина, следы которого нашли в крови шкипера, когда его вместе с 34 пассажирами госпитализировали 17 мая. Сам моряк в результате столкновения сломал ногу.

Новости Пхукета

Спасатели на пирсе в Чалонге после столкновения катера с навигационной вышкой. Фото: Phuket Tourist Police

Спасатели на пирсе в Чалонге после столкновения катера с навигационной вышкой. Фото: Phuket Tourist Police

Спасатели на пирсе в Чалонге после столкновения катера с навигационной вышкой. Фото: Phuket Tourist Police

В рамках полицейского расследования господину Матчаю будут предъявлены обвинения в халатности, повлекшей травмы и тяжелые травмы, а также в употреблении метамфетамина. Решение о виновности или невиновности должен принять суд, однако пока что материалы дела еще не переданы в прокуратуру, полиция продолжает работу над доказательной базой.

Как пояснил The Phuket News начальник полиции Чалонга полковник Эккачай Плайдуанг, следователи пока не закончили сбор врачебных заключений по каждому из 35 человек пострадавших в результате столкновения спидбота с навигационной вышкой 17 мая.

Полковник Плайдуанг уточнил в беседе 31 мая, что два человека все еще остаются в больницах, остальные уже выписаны. Однако большое количество пострадавших означает и большой объем бумажной работы, которую нужно завершить, чтобы доказать вину в суде.

«В суде нужны будут доказательства вины капитана, и сторона защиты, в частности, потребует медицинские документы», – объяснил глава полиции Чалонга.

Если вина будет доказана в суде, господин Матчай может быть приговорен к штрафу и/или тюремному заключению, статья Уголовного кодекса Таиланда о халатности, повлекшей тяжелые травмы, предусматривает до трех лет заключения и до 60 тыс. бат штрафа. Меру наказания определит судья.

Также господину Матчаю грозит отдельное наказание по линии Морского департаменте в виде отзыва шкиперской лицензии на срок до двух лет. Однако здесь процедура даже не начиналась, поскольку в больнице сотрудники ведомства с капитаном не беседовали, а после выписки он к ним пока не явился, сообщил The Phuket News глава офиса Натчапонг Пранит.

«Сначала он находился в больнице со сломанной ногой, поэтому мы не могли опросить его. Вчера [30 мая] мы звонили ему, но не дозвонились. Нам остается поговорить только с ним самим, поскольку мы уже допросили всех остальных лиц, как предусмотрено Законом о мореходстве, включая владельца компании-оператора лодки, туристического гида и пассажиров», – заявил господин Пранит, не пояснив, почему капитана с переломом ноги нельзя было опросить в больнице, а пассажиров можно.

Харбор-мастер Морского департамента Патчара Паопанит в беседе с The Phuket News добавил, что господина Матчая выписали еще 20 мая, то есть через три дня после происшетсвия. Чиновник стал первым, кто назвал капитана по имени, остальные официальные лица предпочитают этого не делать, хотя туристическая полиция раскрыла его имя 18 числа.

Если капитан был выписан еще 20 мая, то с этого момента прошло уже более 10 дней, в течение которых он так и не вышел на связь с официальными лицами. Впрочем, чиновников из Морского департамента это не беспокоит, как заверил The Phuket News господин Паопанит.

«Официальные лица пытаются связаться с ним этого момента [момента выписки], но безуспешно», – заявил он.

После недели безуспешным попыток Морской департамент направил по адресу проживания официальное «приглашение» явиться и дать показания.

«Если он не появится в течение семи дней, то его лицензия будет отозвана», – заявил господин Паопанит.

«Мы не волнуемся, что он сбежит. Он шкипер и ему придется работать в этой отрасли, а если он исчезнет, то его лицензия будет отозвана», – добавил он.

В полиции Чалонга ничего не сказали, находится ли господин Матчай в контакте с ними или игнорирует и полицейских в том числе.