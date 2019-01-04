Морское сообщение между Пхукетом и Пхи-Пхи прервано из-за шторма Пабук

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча отдал распоряжение прекратить морское сообщение между Пхукетом и близлежащими островами на фоне приближения шторма Пабук.

Таньялак Сакут

4 Января 2019, 11:34 AM

Фото: Туристическая полиция Краби

В четверг, 3 января, губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана запретил движение маломерных судов в пхукетской акватории, а следом запрет был распространен на все пассажирские суда. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр страны Прают Чан-Оча.

Представитель транспортной компании Seatran Travel, к котороик корреспондент The Phuket News обратился за комментарием, подтвердил, что запрет распространяется на все типы судов.

«Запрет распространяется на все суда. Порт запрещено покидать и всем нашим лодкам, и судам других операторов. До отмены запрета в море никто выходить не будет», – заявил представитель компании.

Аналогичный запрет на три дня (3-5 января) был введен и администрацией Краби. Глава Морского департамента этой провинции Чайсири Кхундам подчеркнул, что речь идет и о маломерных судах, и о паромах, осуществляющих транспортное сообщение с Пхи-Пхи.

Национальный парк Haad Nopparat Tara-Mu Koh Phi Phi National Park был закрыт. Возобновление посещения парка ожидается 6 января. Национальный парк Similan National Park также закрыт до воскресенья.

Как отметила капитан Эккачай Сири из туристической полиции Пхукета, островные отели были проинформированы о запрете и, соответственно, отмене морских экскурсий.



