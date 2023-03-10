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Морские черепахи вылупились на пляже Банг-Кхван

Еще 78 детенышей кожистой морской черепахи вылупились в провинции Пханг-Нга и отправились в море с пляжа Банг-Кхван вечером 9 марта, сообщил Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR). Три черепашки из той же кладки набираются сил в инкубаторе, чтобы присоединиться к собратьям позже.

Новости Пхукета

10 Марта 2023, 03:41 PM
Черепашата вылупились в провинции Пханг-Нга. Фото: DMCR

Черепашата вылупились в провинции Пханг-Нга. Фото: DMCR

Черепашата вылупились в провинции Пханг-Нга. Фото: DMCR

Черепашата вылупились в провинции Пханг-Нга. Фото: DMCR

Черепашата вылупились в провинции Пханг-Нга. Фото: DMCR

Черепашата вылупились в провинции Пханг-Нга. Фото: DMCR

Черепашата вылупились в провинции Пханг-Нга. Фото: DMCR

Черепашата вылупились в провинции Пханг-Нга. Фото: DMCR

Черепашата вылупились в провинции Пханг-Нга. Фото: DMCR

Черепашата вылупились в провинции Пханг-Нга. Фото: DMCR

Черепашата вылупились в провинции Пханг-Нга. Фото: DMCR

Черепашата вылупились в провинции Пханг-Нга. Фото: DMCR

Черепашки из седьмой кладки в провинции Пханг-Нга начали вылупляться в 13:24 дня 9 марта. Первая из них выбралась наружу в 21:44. В 23:30 естественный процесс прекратился, так что морские биологи начали аккуратно раскапывать кладку, чтобы помочь остальным малышам.

В итоге из 117 яиц вылупился 81 черепашонок (78 направились в море сразу, три сейчас находятся в инкубаторе). 17 черепашек были обнаружены мертвыми, в 23 яйцах зародыши не развились, сообщил DMCR в публикации на Facebook.

Седьмая кладка в провинции Пханг-Нга была обнаружена 16 января, черепашата вылупились через 52 дня, то есть точно по графику. На Пхукете также ожидают появления на свет детенышей морской черепахи из двух кладок, найденных на рубеже февраля и марта, но происходить это будет лишь в конце апреля.

 

 

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