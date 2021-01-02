Морская черепаха отложила яйца на пляже Ката

Новогодние фестивали на пляжах Пхукета в этот раз были отменены, однако без сюрпризов в первую ночь 2021 года не обошлось. Около 00:50 пятницы, 1 января, на пляж Ката приплыла первая за многие годы морская черепаха.

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Как сообщил пхукетский офис Департамента морских и прибрежных ресурсов, размеры черепахи составляли в районе 1,5 м по панцирю, вес – около 300 кг. Черепаха обустроила кладку в песке и отложила около 50-60 яиц.

После того, как черепаха вернулась в море, специалисты взяли кладку по охрану, оградив территорию. Также был выделен персонал для обеспечения безопасности яиц в дальнейшем.

Заместитель мэры Карона Иттхипорн Сангкэу (сам уроженец Карона) отметил, что морских черепахи не приплывали на пляжи района долгие годы.

«Насколько я помню, последний раз черепахи откладывали яйца на пляжах Ката и Карон десятилетия назад. Определенно, этого не было в последние 20 лет», – заявил господин Сангкэу.







