Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Морская черепаха отложила яйца на пляже Ката

Новогодние фестивали на пляжах Пхукета в этот раз были отменены, однако без сюрпризов в первую ночь 2021 года не обошлось. Около 00:50 пятницы, 1 января, на пляж Ката приплыла первая за многие годы морская черепаха.

Новости Пхукета

2 Января 2021, 12:44 PM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Как сообщил пхукетский офис Департамента морских и прибрежных ресурсов, размеры черепахи составляли в районе 1,5 м по панцирю, вес – около 300 кг. Черепаха обустроила кладку в песке и отложила около 50-60 яиц.

После того, как черепаха вернулась в море, специалисты взяли кладку по охрану, оградив территорию. Также был выделен персонал для обеспечения безопасности яиц в дальнейшем.

Заместитель мэры Карона Иттхипорн Сангкэу (сам уроженец Карона) отметил, что морских черепахи не приплывали на пляжи района долгие годы.

«Насколько я помню, последний раз черепахи откладывали яйца на пляжах Ката и Карон десятилетия назад. Определенно, этого не было в последние 20 лет», – заявил господин Сангкэу.




 

 

Have a news tip-off? Click here

У двух пхукетских подростков изъяли свыше 200 кг листьев кратома
Мотоциклист погиб в ДТП в новогоднюю ночь
Новогодние вечеринки в отелях и ресторанах Пхукета разрешены
Новогодние фестивали на Пхукете отменены, запрета на частные вечеринки нет
Число подтвержденных случаев коронавирус на Пхукете выросло до трех
Новогодний фестиваль в Патонге отменен
На Пхукете протестировали 7 тыс. мигрантов, носителей вируса не обнаружено
На Пхукете выпущен приказ об обязательных мерах борьбы с COVID-19
Учебные заведения Пхукета закрываются из-за опасений относительно коронавируса
Житель Кату заразился коронавирусом на мотофестивале на Ланте
Вице-губернатор опроверг слухи о локдауне на Пхукете
Вторая пхукетская школа закрылась из-за угрозы COVID-19
Глава пхукетского Минздрава призвал не проводить массовые новогодние празднования
Пхукетская школа досрочно ушла на каникулы из-за риска COVID
Повышение скоростного лимита не коснется Пхукета

 

Thai Residential
Outrigger Laguna Phuket
Art-Tec Design
QSI International School Phuket

 