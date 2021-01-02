Морская черепаха отложила яйца на пляже Ката

Как сообщил пхукетский офис Департамента морских и прибрежных ресурсов, размеры черепахи составляли в районе 1,5 м по панцирю, вес – около 300 кг. Черепаха обустроила кладку в песке и отложила около 50-60 яиц.
После того, как черепаха вернулась в море, специалисты взяли кладку по охрану, оградив территорию. Также был выделен персонал для обеспечения безопасности яиц в дальнейшем.
Заместитель мэры Карона Иттхипорн Сангкэу (сам уроженец Карона) отметил, что морских черепахи не приплывали на пляжи района долгие годы.
«Насколько я помню, последний раз черепахи откладывали яйца на пляжах Ката и Карон десятилетия назад. Определенно, этого не было в последние 20 лет», – заявил господин Сангкэу.