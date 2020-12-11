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Морская черепаха отложила яйца на пляже Банг-Кван

На пляже Банг-Кван в провинции Пханг-Нга обнаружили очередную кладку черепашьих яиц, причем в этот раз также удалось сфотографировать и саму черепаху, которая их отложила.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Декабря 2020, 02:22 PM
Морская черепаха отложила яйца на пляже Банг-Кван. Фото: DMCR

Морская черепаха отложила яйца на пляже Банг-Кван. Фото: DMCR

Морская черепаха отложила яйца на пляже Банг-Кван. Фото: DMCR

Морская черепаха отложила яйца на пляже Банг-Кван. Фото: DMCR

Морская черепаха отложила яйца на пляже Банг-Кван. Фото: DMCR

Морская черепаха отложила яйца на пляже Банг-Кван. Фото: DMCR

Морская черепаха отложила яйца на пляже Банг-Кван. Фото: DMCR

Морская черепаха отложила яйца на пляже Банг-Кван. Фото: DMCR

Морская черепаха отложила яйца на пляже Банг-Кван. Фото: DMCR

Морская черепаха отложила яйца на пляже Банг-Кван. Фото: DMCR

Морская черепаха отложила яйца на пляже Банг-Кван. Фото: DMCR

Морская черепаха отложила яйца на пляже Банг-Кван. Фото: DMCR

Морскую черепаху на пляже Банг-Кван (тамбон Кхок-Клой) заметил ночью 9 декабря местный житель Сомйот Саовианг. Около 2:00 ночи он позвонил в местный офис Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR), после чего на место событий отправили сотрудники Второго операционного центра морских национальных парков Пхукета.

К моменту приезда специалистов черепаха еще не закончила обустройство кладки, так что тем пришлось подождать, пока она не справится со своими делами и не уйдет в море.

Оценив оставленные черепахой следы на песке (свыше 2 м в ширину), сотрудники нацпарка заключили, что размеры самой черепахи были более 1 м.

В кладке обнаружилось 143 яйца, из которых 116 были признаны жизнеспособными. При этом выбранное черепахой место оказалось неудачным из-за угрозы затопления в прилив, так что яйца перенесли в новую безопасную локацию.

Сотрудники нацпарка полагают, что данная черепаха уже не первый раз появляется на пляже. Они считают, что именно она же отложила яйца чуть севернее нынешнего места 20 ноября.




 

 

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