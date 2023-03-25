Молодых черепах выпустят сегодня в море на пляже Най-Янг

Мероприятия в рамках 11-го выпуска черепах Deep in the Sea будут проходить в отеле Nai Yang Beach Resort and Spa с 12:00 до 18:00.
С полудня и до 15:00 для гостей будут выступать учащиеся школы Kanjonkiet. С 15:00 до 16:00 запланирована лекция морского биолога Чарона Кангхэ из Центра изучения и развития морских ресурсов.
В 16:00 начнется небольшой пляжный субботник на Най-Янге продолжительностью в полчаса, а с 17:00 до 17:30 гости смогут поучаствовать в благотворительном аукционе, в рамках которого будут продаваться картины на морскую тематику.
Непосредственно сама процедура выпуска морских черепах запланирована на 17:30. Все мероприятия завершатся в 18:00.