Молодых черепах выпустят сегодня в море на пляже Най-Янг

В субботу, 25 марта, на пляже Най-Янг выпустят в море молодых черепах в рамках ежегодной акции Deep in the Sea, проводимой проектом Phuket Love Turtle при поддержке Туристического управления Таиланда (ТАТ).

Новости Пхукета

Программа Deep in the Sea 2023 года. Фото: Phuket Info Center

Афиша Deep in the Sea 2023 года. Фото: Phuket Info Center

Выпуск морских черепах в рамках акции Deep in the Sea в марте 2022 года. Фото: Phuket Love Turtle

Выпуск морских черепах в рамках акции Deep in the Sea в марте 2022 года. Фото: Phuket Love Turtle

Выпуск морских черепах в рамках акции Deep in the Sea в марте 2022 года. Фото: Phuket Love Turtle

Выпуск морских черепах в рамках акции Deep in the Sea в марте 2022 года. Фото: Phuket Love Turtle

Выпуск морских черепах в рамках акции Deep in the Sea в марте 2022 года. Фото: Phuket Love Turtle

Мероприятия в рамках 11-го выпуска черепах Deep in the Sea будут проходить в отеле Nai Yang Beach Resort and Spa с 12:00 до 18:00.

С полудня и до 15:00 для гостей будут выступать учащиеся школы Kanjonkiet. С 15:00 до 16:00 запланирована лекция морского биолога Чарона Кангхэ из Центра изучения и развития морских ресурсов.

В 16:00 начнется небольшой пляжный субботник на Най-Янге продолжительностью в полчаса, а с 17:00 до 17:30 гости смогут поучаствовать в благотворительном аукционе, в рамках которого будут продаваться картины на морскую тематику.

Непосредственно сама процедура выпуска морских черепах запланирована на 17:30. Все мероприятия завершатся в 18:00.