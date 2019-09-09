Молния ударила в рыбака в заливе Пханг-Нга

Врачи больницы Thalang Hospital вернули к жизни 46-летнего местного жителя, в которого ударила молния во время рыбалки в заливе Пханг-Нга.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Сентября 2019, 11:37 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 15:30 воскресенья, 8 сентября, в полицию Таланга поступило сообщение о попадании молнии в местного жителя, рыбачившего с борта лонгтейла в заливе Пханг-Нга.

Как следует из полицейского рапорта, 46-летний Понгсак Танпхуан находился на борту лодки вместе с 71-летней матерью Прани Танпхуан и 30-летним знакомым Маначаем Лаулангом.

В момент удара молнии Понгсак стоял на носу лонгтейла и после попадания электрического разряда упал в воду, однако Прани и Маначай смогли вытащить его на борт, после чего привлекли внимание проходившего мимо экскурсионного судна, команда которого доставила пострадавшего на пирс в Банг-Ронге, где мужчину уже дожидались парамедики.

На пирсе находившемуся без сознания Понгсаку Танпхуану оказали первую помощь, после чего доставили в больницу Thalang Hospotal, где медики вернули его к жизни. Затем пострадавший был переведен в Vachira Hospital.