Минздрав взял месяц на обдумывание отмены Thailand Pass для иностранцев

С 1 июня Таиланд отменяет Thailand Pass для своих граждан, однако иностранцы по-прежнему будут обязаны получать QR-коды для въезда в страну, и Минздрав пока не готов сказать, когда систему отменят и для них. При этом турбизнес считает Thailand Pass главным препятствием, сдерживающим восстановление турпотока в страну.

Новости Пхукета

22 Мая 2022, 09:00 AM

Анутин Чарнвиракун на форуме Better Thailand Open Dialogue. Фото: Anutin Charnvirakul / Facebook

Как заявил глава Минздрава Анутин Чарнвиракун, для принятия решения об отмене Thailand Pass для иностранцев ведомству нужны более надежные данные о случаях заражений среди прилетающих в страну граждан других государств. Соответствующее заявление он сделал на форуме Better Thailand Open Dialogue (Открытый диалог о лучшем Таиланде), организованном Ассоциацией выпускников университета Чулалонгкорна, пишет Bangkok Post. Министр не уточнил, каких данных не хватает, так как вся официальная статистика фиксирует число заражений среди туристов практически на уровне погрешности тестов.

«Возможно, что мы отменим требование о регистрации через Thailand Pass и для иностранцев. Нам нужен еще один месяц, чтобы дать четкий ответ», – цитирует Bangkok Post осторожное заявление господина Чарнвиракуна.

При этом глава Минздрава подчеркнул, что страна продолжает смягчать ограничения, введенные для того, чтобы взять под контроль ситуацию с COVID-19 во время разгара пандемии. Эпидемиологическая картина улучшается, и параллельно снимаются запреты. Однако среди бизнеса и граждан распространено мнение, что отмена ограничений происходит слишком медленно.

Говоря о последних шагах по возвращению жизни в нормальное русло, министр отметил снятие запрета на работу пабов, баров, караоке и других заведений подобного рода, именуемых в Таиланде развлекательными. Они смогут открыться в обычном режиме с 1 июня, правда, только на территории безопасных провинций – «зеленых» и «синих».

Господин Чарнвиракун отметил, что уверен в том, что владельцы баров и пабов будут всецело сотрудничать с ведомством в плане защиты от коронавируса после возвращения к работе.

«Мы видим результаты своих мер по сдерживанию коронавируса, включая то, что высокий процент населения получил по две дозы вакцины против COVID-19», – заявил министр. – «Именно по этой причине мы начали смягчать правила».

Также он отметил успех адаптации системы здравоохранения к сложившейся ситуации, в частности, доступность лечения и медикаментов для нуждающихся. Отдельно он подчеркнул развитие телемедицины как важный шаг повышения доступности медицинской помощи гражданам Таиланда.