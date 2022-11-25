Минздрав просит снова надевать маски из-за роста случаев COVID-19

Министерство здравоохранения Таиланда (МоРН) в лице постоянного секретаря ведомства обратилось к жителям страны с просьбой снова начать надевать маски в местах массового скопления людей из-за роста числа ежедневно фиксируемых случаев коронавируса «на 10-20%».

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Сотрудники аэропорта, работающие с пассажирами и находящиеся в месте массового скопления людей весь день, почти постоянно носят маски. Фото: ТАС Phuket

Просьбу снова начать носить маски озвучил постоянный секретарь Минздрава Опат Карнкавинпонг. С заявлением, как пишет Bangkok Post, он выступил в пятницу, 25 ноября. По его словам, еще до Нового года страну ждет новая волна COVID-19, которая будет небольшой, но вместе с ростом заболеваемости соответствующим образом увеличится и смертность.

«Сейчас в день фиксируется около десяти смертей, связанных с коронавирусом. Показатель может слегка вырасти с увеличением числа заражений», – заявил господин Карнкавинпонг.

По его словам, больницы с ростом заболеваемости справятся, поскольку большинство нынешних случаев легкие. После нового года эта волна COVID-19 должна прекратиться.

При этом также 25 ноября пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил о проходившем в тот же день онлайн-совещании с постоянным секретарем, и о масках в публикации РРНО ничего сказано не было, хотя две связанные с коронавирусом темы обсуждались.

В настоящий момент невозможно сказать, насколько настоятельной является «просьба» господина Карнкавинпонга и может ли она в перспективе превратиться из «просьбы» в «распоряжение». Пока никаких приказов на этот счет не было. Во всяком случае, даже если РРНО и получил инструкции, то гражданам их не озвучил.

Также постоянный секретарь Минздрава сообщил сегодня о том, что обратился в региональные больницы с распоряжением активизировать работу по мотивации людей на бустерную вакцинацию.

«Министерство хочет, чтобы бустерные уколы получило 70% населения, но этой цели все еще сложно достичь. Количество прививающихся людей сокращается на фоне улучшения ситуации с коронавирусом», – заявил он.

Согласно данным РРНО на 25 ноября, третий укол (бустер) получило 68,6% целевого населения Пхукета, четвертый укол – 40,13%.