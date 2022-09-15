Минздрав предупредил о набирающем силу гриппе

После отмены коронавирусных ограничений Таиланд столкнулся со стремительно увеличивающимся числом заболеваний гриппом. С таким заявление выступил Департамент контроля за заболеваниями (DDC), входящий в структуру Минздрава.

Новости Пхукета

16 Сентября 2022, 11:00 AM

Защититься от гриппа помогают те же меры, которые рекомендовались для защиты от коронавируса, отмечает глава DDC Опат Карнкавивонг. Фото: Bangkok Post

Строгое соблюдение простых мер по защите от коронавируса – ношение масок, частое мытье рук, социальное дистанцирование – сдерживали распространение не только COVID-19, но и других респираторных заболеваний.

Сейчас меры контроля ослаблены, что привело к вспышкам «привычных болезней». Такое заявление сделал глава DDC Опат Карнкавивонг, пишет Bangkok Post.

Отмена масочного режима и других мер контроля пришлись как раз к началу сезона гриппа (с августа и до конца обильных дождей). На этом фоне выросли шансы заболевания респираторными болезнями, пояснил доктор Карнкавивонг.

Специалист не привел никакой статистике по гриппу и другим респираторным заболеваниям, которые также сдерживались масками и соблюдением социальной дистанции. Однако очевидно, что для защиты от них годятся уже привычные меры защиты от COVID-19.

«Некоторые люди ослабили меры обороны, все чаще можно людей без масок на массовых собраниях, таких как вечеринки, совместные трапезы и употребление алкоголя. Это увеличивает вероятность заражения респираторными болезнями, такими как инфлюэнца», – указал доктор Карнкавивонг.



