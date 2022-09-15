Минздрав предупредил о набирающем силу гриппе

Строгое соблюдение простых мер по защите от коронавируса – ношение масок, частое мытье рук, социальное дистанцирование – сдерживали распространение не только COVID-19, но и других респираторных заболеваний.
Сейчас меры контроля ослаблены, что привело к вспышкам «привычных болезней». Такое заявление сделал глава DDC Опат Карнкавивонг, пишет Bangkok Post.
Отмена масочного режима и других мер контроля пришлись как раз к началу сезона гриппа (с августа и до конца обильных дождей). На этом фоне выросли шансы заболевания респираторными болезнями, пояснил доктор Карнкавивонг.
Специалист не привел никакой статистике по гриппу и другим респираторным заболеваниям, которые также сдерживались масками и соблюдением социальной дистанции. Однако очевидно, что для защиты от них годятся уже привычные меры защиты от COVID-19.
«Некоторые люди ослабили меры обороны, все чаще можно людей без масок на массовых собраниях, таких как вечеринки, совместные трапезы и употребление алкоголя. Это увеличивает вероятность заражения респираторными болезнями, такими как инфлюэнца», – указал доктор Карнкавивонг.