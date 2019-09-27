Минздрав Пхукета: Смог может вернуться, держите маски при себе

Глава пхукеткого офиса Минздрава Тханит Сермкэу обратился к жителям Пхукета с призывом не дожидаться официальных предупреждений в случае возвращения смога, а сразу принимать меры защите здоровья самостоятельно .

Таньялак Сакут

27 Сентября 2019, 03:06 PM

Фото: Таньялак Сакут

Согласно прогнозу специалистов, в ближайшие дни содержание мелкодисперсных частиц в воздухе останется на «умеренном» уровне, однако ситуация может ухудшиться, если доминирующее направление ветра изменится и на Пхукет снова понесет дым от лесных пожаров в Индонезии.

Как заявил доктор Семркэу, если такое произойдет, то жителям острова следует сразу принять меры защиты. При этом точно предсказать развитие событий не представляется возможным.

«Пожалуйста, держите марлевые маски при себе и следите за погодой хотя бы еще одну неделю. Если ветер изменится и остров снова затянет дымом, не ждите официальных предупреждений, а сразу начинайте использовать маски. В случае проблем с дыханием обращайтесь к врачам», – заявил господин Сермкэу в беседе с корреспондентом The Phuket News и «Новостей Пхукета».

«Это особенно важно для детей, лиц старшего возраста и людей с заболеваниями дыхательной системы», – добавил он.

Базовые рекомендации врачей на случай возвращения смога – сократить время нахождения на открытом воздухе, отказаться от занятий спортом и физической активности на улице, пользоваться масками для защиты органов дыхания. При появлении головной боли, проблем с дыханием, болей в груди следует сразу обращаться к медикам.

По состоянию на середину дня 27 сентября уровень загрязнения воздуха на Пхукете составлял ровно 50 пунктов. Специалисты классифицируют соответствующую ситуацию как не представляющую угрозу для здоровья. Прогноз на ближайшие дни – в среднем около 67 пунктов. При этом во время пика задымления в прошлое воскресенье и прошлый понедельник показатель достигал отметки в 170.