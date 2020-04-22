Минздрав опубликовал карты COVID-19 на Пхукете

КАРТА 1
(cм. здесь)
На первой карте указано количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в отдельных районах по состоянию на вечер 19 апреля, когда на острове были выявлены 192 случая заболевания. Таким образом данные не включают четыре случая в тамбоне Чернг-Талей, выявленные после этого.
Статистика такова:
Округ Таланг
-
Чернг-Талей – 41 (+4)
-
Саку – 2
-
Паклок – 2
-
Тхепкрасаттри – 1
-
Срисунтхорн – 1
-
Май-Кхао – 1
Округ Кату
-
Патонг – 84
-
Кату – 18
-
Камала – 2
Округ Мыанг-Пхукет
-
Талад-Яй – 5
-
Талад-Ныа – 2
-
Вичит – 9
-
Карон – 8
-
Раваи – 6
-
Рассада – 5
-
Ко-Кэу – 3
-
Чалонг – 2
КАРТА 2
(cм. здесь)
На второй карте отмечено, сколько пациентов под наблюдением с высоким риском инфицирования имеются в том или ином районе. Всего таких пациентов в воскресенье было 138. На карте указаны и тамбоны, где организованы карантинные центры, и непосредственно те места, где они оборудованы.
-
Тхепкрасаттри
- Impress Report – 2
-
Саку
- Airport Resort & Spa – 2
-
Чернг-Талей
- Surin Beach Resort – 23
- The Kris Resort –35
-
Патонг
- Sleep With Me Hotel – 66
-
Рассада
- Baan Fuangfa Apartment – 1
-
Пхукет-Таун
- Pure Mansion – 6
-
Вичит
- Rechanta – 3
В статистику не входят пациенты, помещенные под наблюдение за два последних дня.
КАРТА 3
(cм. здесь)
Третья карта аналогична второй, но только на ней отмечено количество пациентов под наблюдением с низким риском инфицирования в каждом тамбоне. Всего их 67 человек.
-
Чернг-Талей – 20
-
Кату – 25
-
Ко-Кэу – 8
-
Рассада – 5
-
Паклок – 1
-
Вичит – 4
-
Талад-Ныа – 3
-
Патонг – 1
-
Камала – 1
В статистику не входят пациенты, помещенные под наблюдение за два последних дня.