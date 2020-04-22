Минздрав опубликовал карты COVID-19 на Пхукете

Пхукетский офис Министерства здравоохранения Таиланда (РРНО) опубликовал три карты, иллюстрирующие распределение предполагаемых и возможных случаев заболевания COVID-19 на острове.

Новости Пхукета

КАРТА 1

(cм. здесь)

На первой карте указано количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в отдельных районах по состоянию на вечер 19 апреля, когда на острове были выявлены 192 случая заболевания. Таким образом данные не включают четыре случая в тамбоне Чернг-Талей, выявленные после этого.

Статистика такова:

Округ Таланг

Чернг-Талей – 41 (+4)

Саку – 2

Паклок – 2

Тхепкрасаттри – 1

Срисунтхорн – 1

Май-Кхао – 1

Округ Кату

Патонг – 84

Кату – 18

Камала – 2

Округ Мыанг-Пхукет

Талад-Яй – 5

Талад-Ныа – 2

Вичит – 9

Карон – 8

Раваи – 6

Рассада – 5

Ко-Кэу – 3

Чалонг – 2

КАРТА 2

(cм. здесь)

На второй карте отмечено, сколько пациентов под наблюдением с высоким риском инфицирования имеются в том или ином районе. Всего таких пациентов в воскресенье было 138. На карте указаны и тамбоны, где организованы карантинные центры, и непосредственно те места, где они оборудованы.

Тхепкрасаттри

- Impress Report – 2

Саку

- Airport Resort & Spa – 2

Чернг-Талей

- Surin Beach Resort – 23

- The Kris Resort –35

Патонг

- Sleep With Me Hotel – 66

Рассада

- Baan Fuangfa Apartment – 1

Пхукет-Таун

- Pure Mansion – 6

Вичит

- Rechanta – 3

В статистику не входят пациенты, помещенные под наблюдение за два последних дня.

КАРТА 3

(cм. здесь)



Третья карта аналогична второй, но только на ней отмечено количество пациентов под наблюдением с низким риском инфицирования в каждом тамбоне. Всего их 67 человек.

Чернг-Талей – 20

Кату – 25

Ко-Кэу – 8

Рассада – 5

Паклок – 1

Вичит – 4

Талад-Ныа – 3

Патонг – 1

Камала – 1

В статистику не входят пациенты, помещенные под наблюдение за два последних дня.