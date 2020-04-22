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Минздрав опубликовал карты COVID-19 на Пхукете

Пхукетский офис Министерства здравоохранения Таиланда (РРНО) опубликовал три карты, иллюстрирующие распределение предполагаемых и возможных случаев заболевания COVID-19 на острове.

Новости Пхукета

22 Апреля 2020, 01:41 PM
Коронавирус отметили на карте Пхукета. Фото: PPHO

Коронавирус отметили на карте Пхукета. Фото: PPHO

Коронавирус отметили на карте Пхукета. Фото: PPHO

Коронавирус отметили на карте Пхукета. Фото: PPHO

Коронавирус отметили на карте Пхукета. Фото: PPHO

Коронавирус отметили на карте Пхукета. Фото: PPHO

Коронавирус отметили на карте Пхукета. Фото: PPHO

Коронавирус отметили на карте Пхукета. Фото: PPHO

КАРТА 1
(cм. здесь)

На первой карте указано количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в отдельных районах по состоянию на вечер 19 апреля, когда на острове были выявлены 192 случая заболевания. Таким образом данные не включают четыре случая в тамбоне Чернг-Талей, выявленные после этого.

Статистика такова:

Округ Таланг

  • Чернг-Талей – 41 (+4)

  • Саку – 2

  • Паклок – 2

  • Тхепкрасаттри – 1

  • Срисунтхорн – 1

  • Май-Кхао – 1

Округ Кату

  • Патонг – 84

  • Кату – 18

  • Камала – 2

Округ Мыанг-Пхукет

  • Талад-Яй – 5

  • Талад-Ныа – 2

  • Вичит – 9

  • Карон – 8

  • Раваи – 6

  • Рассада – 5

  • Ко-Кэу – 3

  • Чалонг – 2

КАРТА 2
(cм. здесь)

На второй карте отмечено, сколько пациентов под наблюдением с высоким риском инфицирования имеются в том или ином районе. Всего таких пациентов в воскресенье было 138. На карте указаны и тамбоны, где организованы карантинные центры, и непосредственно те места, где они оборудованы. 

  • Тхепкрасаттри
    - Impress Report 2

  • Саку
    - Airport Resort & Spa 2

  • Чернг-Талей
    - Surin Beach Resort 23
    - The Kris Resort 35

  • Патонг
    - Sleep With Me Hotel 66

  • Рассада
    - Baan Fuangfa Apartment 1

  • Пхукет-Таун
    - Pure Mansion 6

  • Вичит
    - Rechanta 3

В статистику не входят пациенты, помещенные под наблюдение за два последних дня.

КАРТА 3
(cм. здесь)

Третья карта аналогична второй, но только на ней отмечено количество пациентов под наблюдением с низким риском инфицирования в каждом тамбоне. Всего их 67 человек.

  • Чернг-Талей – 20

  • Кату – 25

  • Ко-Кэу – 8

  • Рассада – 5

  • Паклок – 1

  • Вичит – 4

  • Талад-Ныа – 3

  • Патонг – 1

  • Камала – 1

В статистику не входят пациенты, помещенные под наблюдение за два последних дня.

 

 

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