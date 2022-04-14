Минтуризма Таиланда предложит CCSA отменить Thailand Pass с 1 мая

Министерство туризма Таиланда присоединилось к многочисленным ассоциациям и объединениям бизнеса, считающим, что страна готова полноценно открыться для туристов. Как заявил министр Пхипхат Ратчакитпракарн, его ведомство и Туристическое управление Таиланда (ТАТ) готовы совместно внести на рассмотрение Центра по администрированию ситуации условиях COVID-19 (CCSA) предложение об отмене систем Thailand Pass и Test & Go.

Новости Пхукета

15 Апреля 2022, 10:00 AM

Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, предложение планируется вынести на обсуждение 22 апреля. Предлагаемая дата отмены Thailand Pass и Test & Go – с 1 апреля. Если CCSA поддержит инициативу, то въезд в страну будет осуществляться просто по паспортам вакцинации без необходимости проходить все этапы оформления Thailand Pass. Впрочем, подробности (к примеру, условия для не вакцинированных) пока неизвестны.

Министр Ратчакитпракарн заявил, что страна намерена принять в этом году 10 млн гостей из-за рубежа, которые принесут экономике 1-1,5 трлн бат, однако многое зависит от условий въезда.

«Таиланд готов снова встречать зарубежных туристов, наша система общественного здравоохранения подобающим образом оснащена. Однако есть опасения относительно смертности от COVID-19 внутри страны. Также, когда правительство будет принимать решение о дальнейшем открытии страны для туристов, нужно будет принять во внимание и число текущих заражений после Сонгкрана», – заявил господин Ратчакитпракарн.

В рамках последнего смягчения въездной политики власти с 1 апреля отменили требование о ПЦР-тесте перед вылетом в Таиланд, а также сократили сроки пребывания в карантине и песочнице по программам Alternative Quarantine и Sandbox.