Минтуризма готово предложить CCSA продлить работу баров и клубов до 4:00 утра

Министерство туризма и спорта намерено официально предложить продлить разрешенные часы работы ночных заведений до 4:00 утра в туристических местах. Таким образом ведомство поддержало инициативу, с которой давно выступает развлекательный бизнес.

Новости Пхукета

7 Августа 2022, 02:00 PM

Ночная жизнь на Sukhumvit Soi Nana в Бангкоке. Фото: Arnun Chonmahatrakool

О новой официальной позиции министерства, которую озвучил глава ведомства Пхипхат Ратчакитпракарн, сообщает Bangkok Post. При этом сразу оговаривается, что речь идет лишь о туристических локациях, причем не о всех, а о тех, которые нацелены именно на зарубежных туристов.

«Мы уже попросили губернаторов всех провинций изучить экономические и социальные последствия, а также оценить саму необходимость продления часов работы развлекательных заведений», – заявил господин Ратчакитпракарн.

Логика ведомства такова. В Бангкоке, к примеру, часы работы баров и клубов могут быть продлены до 4:00 на улице Khao San Rd., популярной среди иностранных туристов. Однако в районах Тхонг-Лор и Экамай, популярных среди тайцев, время ночной жизни останется прежним.

На Пхукете в качестве кандидата на долгие ночные часы называется туристическая Bangla Rd., но не Chanacharoen Rd., где располагаются бары, популярные у тайцев.

Продление часов работы ночных заведений должно стимулировать туризм в высокий сезон. При этом министр Ратчакитпракарн отметил, что «Таиланду все еще нужно упорно работать, чтобы поднять ежемесячные прибытия до 1,5 млн. туристов в месяц в октябре-декабре». Сейчас, по словам министра, средний уровень прибытий составляет 1 млн.

Господин Ратчакитпракарн отметил, что вынесет предложение на рассмотрение Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) в сентябре, после августовской встречи министров туризма стран АТЭС, которая должна пройти 14-20 августа.